(Publicitate) Top 10 motive pentru care romanii cumpara cadouri online

Goana dupa cadou a inceput sa se reduca in Romania - tot mai multa lume alege sa isi cumpere cadourile online. S-a terminat cu statul in cozi interminabile in trafic si cu aglomeratia din magazine - online gasesti rapid cadouri amuzante, utile sau traznite pentru absolut oricine. In loc sa pierzi ore facand ture prin magazine acum poti gasi darul perfect in doar cateva minute pe Internet.