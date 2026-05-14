Schema de exploatare și acuzațiile procurorilor

Suspecții sunt trei bărbați cu vârste de 36, 40 și 57 de ani (doi rezidenți în Kleve și unul în Ulft, Gelderland), care acum riscă pedepse grele cu închisoarea.

Muncitorii erau recrutați preponderent din România pentru a lucra în abatoarele din Olanda. Între anii 2019 și 2022, mulți dintre aceștia au fost cazați peste graniță, în localitatea germană Goch, lângă Kleve.

Angajații erau obligați să plătească 320 de euro pe lună de persoană doar pentru un pat într-o cameră dublă. Sumele le erau reținute direct din salariu.

Conform autorităților germane, o chirie corectă pentru o locuință similară ar fi trebuit să fie de aproximativ 128 de euro pe lună.

În Germania, perceperea de „chirie cu camătă” constituie infracțiune. Se estimează că muncitorii au fost fraudați în total cu peste 77.000 de euro.

„Sclavie modernă”

Surse apropiate anchetei, citate de publicația Nieuwsuur, indică faptul că suspecții au legături cu RMS Meat Specialist (fostă Reyhan), o companie din ‘s-Heerenberg care furnizează forță de muncă în sectorul cărnii.

Firma are un istoric negativ bogat, fiind implicată în repetate rânduri în scandaluri privind condițiile mizere de cazare și salariile foarte mici.

Compania este vizată de un proces privind delapidarea salariilor, programat pentru luna august.

De asemenea, în urmă cu cinci ani, un manager al acestei agenții a fost condamnat pentru agresiune.

Ancheta actuală a pornit de la razii masive efectuate în 2022 de poliția germană în locuințele destinate migranților.

Situația descoperită atunci l-a determinat pe ministrul de interne de la acea vreme al landului Renania de Nord-Westfalia să catalogheze fenomenul drept „sclavie modernă”.

Bariera lingvistică și lipsa banilor

Procurorii subliniază că victimele au fost constrânse să accepte aceste oferte de închiriere din cauza unei stări de dependență structurală.

Barierele lingvistice și lipsa banilor i-au împiedicat pe muncitori să își găsească alternative de cazare, fie în Germania, fie în Olanda.

Germania a interzis deja munca temporară în abatoare și a scos în afara legii practica de a lega contractul de muncă de cel de cazare. Dacă vor fi găsiți vinovați de cămătărie, suspecții riscă între 6 luni și 10 ani de închisoare.

În Olanda, autoritățile analizează de ani înăsprirea legilor privind condițiile de muncă și viață ale migranților, ca urmare a recomandărilor din raportul Roemer.

Un purtător de cuvânt al companiei-mamă a RMS Meat Specialist a transmis publicației Nieuwsuur că, după consultările cu echipa de avocați, consideră că „suspiciunea apărută este nefondată și nu va urma nicio condamnare penală”.

Reprezentantul a refuzat să ofere alte detalii despre procedurile aflate în curs. Până în acest moment, nu a fost stabilită o dată pentru audierea pe fond a procesului.