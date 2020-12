Nevoia ta de evadare s-a păstrat ridicată chiar și în 2020? Înseamnă că setea de weekenduri prelungite și escapade ad-hoc alături de jumătatea ta poate fi satisfăcută mai curând decât te-ai aștepta. Iată lista autoturismelor ideale pentru cupluri în 2020, printre care s-ar putea ascunde și viitoarea ta mașină!



Ford Focus

Frumusețea unui Ford Focus poate satisface chiar și nevoile cuplurilor exigente. Dacă spiritul tău este încă unul tânăr și îți dorești să conduci o mașină accesibilă ca preț și foarte ușor de condus, atunci Ford Focus este biletul tău câștigător. Această mașină se mulează perfect pe nevoile șoferilor care preferă să o folosească în special în zona urbană, însă este foarte potrivită și pentru o mini-vacanță organizată în ultimul moment.



2. Honda HR-V

Ceva mai încăpătoare la interior decât un Ford Focus, Honda HR-V are un habitaclu foarte confortabil, care poate găzdui fără probleme până la cinci pasageri. Așadar, poți folosi această mașină atât în viața de cuplu, cât și atunci când veți ajunge să vă bucurați împreună de primul vostru copil. Echiparea de care o Honda HR-V beneficiază se mulează perfect pe nevoile tinerilor.



3. Mazda 3

Specificațiile sale de ultimă generație fac din Mazda 3 o mașină ideală pentru cuplurile care au integrat total tehnologia în viața lor. Ca preț de cumpărare, Mazda 3 este o mașină accesibilă, capabilă de drumuri lungi, dar și de plimbări scurte prin oraș. Cu o motorizare care mai cere, măcar din când în când, un drum pe autostradă, la 120 km/h, Mazda 3 este o mașină care s-ar potrivi de minune unui cuplu aventuros.



4. Subaru Forester

Și dacă tot am amintit de aventură, cum am putea să trecem prin lista celor mai bune mașini pentru cupluri fără să integrăm aici și o variantă puternică, așa cum sugerează și numele? Dacă ideea ta de vacanță include drumeții pe munte, corturi, sporturi de iarnă sau concedii în Deltă, s-ar putea să fi ajuns la mașina visurilor tale. În plus, dacă ești genul de persoană care preferă să ia în bagaj cel puțin jumătate din șifonier și încă vreo două rucsacuri, pentru tine Subaru Forester este mașina ideală! Cu o mulțime de spațiu în portbagaj și în habitaclu, Subaru Forester este mai accesibilă decât ți-ai putea închipui, pentru tot ceea ce oferă.



5. Audi A4

Ceva mai scumpă decât celelalte modele auto prezentate mai sus, Audi A4 are o scuză excelentă pentru prețul ușor piperat la care îl poți achiziționa. Mașina are scoruri de siguranță foarte ridicate, devenind preferatul celor pentru care acest criteriu este primordial. În plus, Audi A4 poate fi folosit atât pentru naveta până la serviciu, fiind ideal pentru orașe, cât și ca însoțitor de weekend pentru cuplurile cu ceva mai mulți bani de cheltuit pentru escapade.



