Ce sunt super-alimentele?

Eticheta de “superfood” a fost oferită multor alimente care s-au remarcat datorită beneficiilor oferite pentru sănătate. Fructele de pădure, acaiul, somonul și ceaiul verde sunt doar câteva exemple de astfel de alimente. Chiar dacă nutriționiștii atrag atenția că în prezent lipsesc criteriile clare pentru a stabili ce este și ce nu este un super aliment, aceștia recunosc că termenul de superfood îi determină pe oameni să consume mai des acele alimente, pe termen lung fiind nenumărate beneficii pentru sănătatea lor.

Super-alimentele conțin o varietate de nutrienți, precum antioxidanții, importanți în prevenția mai multor afecțiuni, inclusiv cancerul. De asemenea, consumul lor înseamnă reducerea riscului de boli cardiovasculare și diabet, datorită conținutului de grăsimi sănătoase. Fiecare are însă proprietăți unice, pe care te invităm să le descoperi. Iată top 5 super alimente.

Fructele de pădure

Cauți ceva care să prevină bolile, să te ajute să slăbești, să țină de foame pe termen lung și să mai și aibă un gust bun? Nu ai nevoie de nicio pastilă minune, ci trebuie să cumperi afine, zmeură sau mure! Nutriționiștii explică beneficiile acestui super-aliment prin prisma nivelului ridicat de fitochimice – acei nutrieți naturali care protejează celulele corpului. Datorită conținutului ridicat de fibre și apă, fructele de pădure prelungesc senzația de sațietate după ce le consumi, motiv pentru care te pot ajuta să ții kilogramele sub control. Le poți combina cu migdale și te vei bucura de o gustare delicioasă și sănătoasă.

Fructele de pădure previn: boli cardiovasculare, afecțiuni precum Parkinson, Alzheimer și cancerul, dar ajuta și persoanele care se confruntă des cu infecții urinare.

Iar în final, studiile din domeniul neurologic au arătat că femeile care consumă săptămânal o porție de fructe de pădure se bucură de un psihic mai puternic, pe o perioadă de timp mai mare, compartiv cu cele care nu se răsfață prea des cu aceste super-alimente. La studiu au participat 16.000 de femei, cu vârste de peste 70 de ani, iar rezultatul a fost pus pe seama numărui mare de flavonoizi din compoziție, care traversează bariera sânge-creier și se localizează în centrele de învățare și memorie din creier.

Ceaiul Verde

După apă, ceaiul este cea mai consumată băutură din lume. Ceaiul verde este preparat din frunze neoxidate și este cel mai puțin procesat. Din acest motiv, el are cea mai mare cantitate de antioxidanți și polifenoli, fiind considerat un super-aliment! Ceaiul verde a fost folosit în medicina tradițională chineză și japoneză pentru a vindeca răni, pentru a îmbunătăți digestia și sănătatea psihică dar și pentru a regla temperatura corpului. Studiile recente au arătat că ceaiul verde poate avea nenumărate efecte pozitive, de la pierderea în greutate și până la afecțiuni hepatice, diabet tip 2 și boala Alzheimer.

Există mai multe tipuri de ceai verde pe care le poți savura, unul dintre ele fiind Gyokuro, un ceai considerat rar și premium chiar și în Japonia. Numele lui se traduce drept “picături de jad” și este considerat unul dintre cele mai nobile ceaiuri. Cantitatea mare de antixoxidanți pe care o conține îi oferă proprietăți excepționale pentru sănătate: previne cancerul, îmbătrânirea și cariile, îți asigură o inimă puternică și sănătoasă cu doar o cească de ceai pe zi, te ajută să slăbești și îți oferă energie pentru toată ziua, fiind un bun înlocuitor pentru cafea.

Iar dacă îți place să meditezi, trebuie să știi, că, asemeni ceaiului verde Matcha, și Gyokuro conține L-theanina, acel aminoacid care te ajută să te bucuri de stări Zen mai mult timp, menținând mintea alertă, fără să te agite.

Nucile și semințele

Nucile sunt mici pachete aromate, considerate super-alimente, ce conțin grăsimi nesaturate sănătoase, proteine, fibre și alți nutrienți. Arahidele și nucile pecan conțin o mulțime de vitamine B, migdalele sunt bogate în calciu și vitamina E, nucile au mult omega-3, în timp ce toate conțin și magneziu. Nucile au proprietăți nutritive asemănătoare cu semințele precum: semințe de in, semințe de mac, semințe de susan, semințe de floarea soarelor sau semințe chia. Cercetările au arătat că, atunci când sunt consumate frecvent, atât nucile cât și semințele protejează împotriva bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă și diabetul. De asemenea, sunt bune pentru imunitate. Atenție însă la cantitate: dacă mănânci mai mult de una sau două mâini de nuci pe zi, adaugi prea multe calorii și, în final, riști să te îngrași. Ferește-te și de variantele combinate cu ciocolată, precum și de cele sărate. Crude sunt mereu varianta cea mai sănătoasă. Le poți adăuga în salată sau în bolul cu musli și ovăz pe care îl consumi dimineața.

Quinoa

Cultivată în America de Sud (Peru, Chile și Bolivia) de mii de ani, quinoa a format dieta de bază a incașilor, care considerau că soldații devin mai puternici datorită consumului de quinoa. 2013 a fost declarat “Anul Quinoa” la nivel internațional, din dorința de a atrage atenția asupra acestui super-aliment și conținutului său ridicat de nutrienți.

Cu de două ori mai multe proteine decât orezul sau orzul, quinoa este, de asemenea, o sursă extraodinară de calciu, magneziu și mangan. Mai mult, conține vitamine B,E și fibre. Are o aromă delicată și subtilă de nucă, fiind extrem de versatilă. Se poate consuma la micul dejun – sub formă de cereale, la prânz – ca salată sau la cină, ca garnitură.

Ca și hrișca, quinoa conține toți cei nouă aminoacizi esențiali, fiind o sursă completă de proteine și o alegere excelentă pentru vegetarieni.

Turmeric

Dacă până acum ai privit turmericul ca pe un simplu condiment, te avertizăm că lucrurile se vor schimba radical. Nu degeaba turmericul este considerat acum un super-aliment! Chiar dacă este folosit în India de mii de ani, popularitatea lui a crescut în ultimii ani, odată cu studiile care ofereau din ce în ce mai multe confirmări ale beneficiilor pe care le poate aduce sănătății.

Atât în medicina ayurvedică, cât și în tradiționala medicină chinezească, turmericul este utilizat pentru proprietățile sale antiinflamatoare, datorate conținutului bogat de curcumină. Curcumina este, de asemenea, antimicrobiană și antiinflamatoare, motiv pentru care consumul de turmeric are rezultatele promițătoare și în ceea ce privește artitrita. Bogat în antioxidanți și fier, turmericul ajută la stimularea imunității și nivelului de energie.

Un mic secret? Consumă-l împreună cu un praf de piper.

