Top Textil este pentru astfel de comercianți un pion, un susținător activ al bunului mers al afacerii. De ce? Pentru că vorbim despre un importator direct, care oferă marfă variată. Mai mult decât atât, s-a înscris în mediul online cu oferta sa, așadar din cadrul paginii oficiale – imbracamintesh.ro – pot fi comandate stocurile dorite, cu multe avantaje ce rezultă din metoda aceasta.

Avantaje de colaborare cu Top Textil

Pentru cei care încă nu au descoperit o astfel de sursă, trebuie spus că relevantă este chiar experiența în domeniu. Sunt 10 ani de când activează pe piață. De-a lungul timpului și această industrie s-a schimbat, astfel ce se impune și o adaptare la noi tendințe.

Top Textil are avantajul de a fi direct importator, iar acest lucru este reflectat și în prețurile pe care le practică. Importă din țările dezvoltate – Germania și Austria -, din zonele cu un nivel de trai ridicat, toate hainele ce au fost colectate prin sistem door to door. Această abordare înseamnă desigur avantaj din nou, pentru că articolele vestimentare sunt de calitate; second hand nu înseamnă un grad de uzură până la deteriorare.

În catalogul de oferte se regăsesc articole vestimentare și încălțăminte. Magazinele de profil care își asigură stocul de marfă de la Top Textil au șansa de a oferi la rândul lor diversitate pentru cei care le trec pragul. Iar achiziția în sine nu este una dificil de realizat, mai întâi de toate pentru că poate fi realizată comanda online. Oferă implicit consultanță celor care solicită acest lucru, oferă transport în toată țara, inclusiv transport gratuit la comenzile mai mari, raportate la numărul de kilograme de marfă achiziționată.

La capitolul prețuri avantajul nu este doar de a avea parte de un echilibru calitate-cost, ci și de flexibilitate. Top Textil permite negocierea cu ai săi colaboratori, în funcție de cantitatea cumpărată. Un dublu avantaj așadar. Comenzile personalizate pot fi de asemenea realizate online, solicitând lista de prețuri înainte de a comanda.

Depozitul Top Textil

Portalul online toptextil.ro marchează evoluția acestui furnizor și faptul că poate colabora cu un public mai vast, din orice colț din lume. Depozitul, sediul fizic, este și el cu porțile larg deschise pentru ca cei interesați să vizioneze locația, marfa și să colaboreze direct cu Top Textil – Slobozia, județul Ialomița, șoseaua Amara. Pentru detalii de contact și nu numai, pagina online poate fi accesată.



