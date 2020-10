Segmentul 1000 – 1500 de lei

Dacă bugetul tău se încadrează în această sumă, ai de unde alege. În acest segment vei găsi toate numele cunoscute: Samsung, LG, Sony, Philips și Panasonic. Așadar, ce vei alege ține strict de preferințele tale și de relația ta cu brandurile amintite. Iată totuși câteva modele care sunt populare în această perioadă:

LG 32LM6300PLA

Primul din listă poate fi al tău pentru 1099 de lei. Pentru acești bani primești o diagonală de 80 centimetri, rezoluție Full HD, sistemul de operare WebOS și comenzi vocale. Pentru o cameră de mici dimensiuni, acesta este unul dintre cele mai bune televizoare ieftine.

LG 43UM7050

Dacă vrei o diagonală mai mare și rezoluție 4K, acesta este televizorul pentru tine. LG 43UM7050 păstrează sistemul de operare WebOS, care îți oferă acces la toate serviciile populare de streaming, comanda vocală, dar adaugă calitatea HDR+ și HLG pentru conținutul compatibil. Prețul actual este de 1449 de lei.

Samsung 32T5302

Samsung propune un televizor cu diagonala de 80 de centimetri, la prețul de 1149 de lei. Pentru această sumă primești destul de multe din punct de vedere al funcționalității. Pe lângă rezoluția Full HD și tehnologiile de îmbunătățire a imaginii, Samsung plusează cu asistenții vocali Alexa și Google Assistant (din nefericire, aceste funcții nu sunt încă disponibile în România), dar și cu funcția Apple AirPlay, ce permite redarea conținutului audio-video de pe iPhone, iPad și Mac-uri.

Alte mențiuni

Sony este prezent în acest segment de preț cu un singur model, iar acesta îți oferă doar rezoluție HD. Philips oferă o variantă cu diagonală de 108 centimetri, rezoluție Full HD, însă nu include capabilități smart. Va trebui să adaugi un accesoriu precum nou anunțatul Chromecast (vechea generație este, de asemenea, o variantă de luat în calcul). Panasonic oferă, de asemenea, un model doar cu rezoluție HD.

Segmentul sub 1000 de lei

Am ajuns în segmentul care îți poate aduce cele mai mari satisfacții. Le poți avea dacă alegi să renunți la numele celebre și te îndrepți către producători mai puțini cunoscuți. Vestea bună este că fiecare oferă o suită de funcții, dar și de beneficii (garanție) care să îți reducă din emoții atunci când finalizezi comanda. Iată ce televizoare ieftine poți cumpăra dacă bugetul tău este sub 1000 de lei

Star-Light 32DM6600

Înainte să treci mai departe în listă, ține cont de următoarele specificații: diagonală de 81 centimetri, aplicații de streaming care nu te vor lăsa să te plictisești, conectivitate pentru absolut toate dispozitivele tale și panou LED. Rezoluția HD nu te va da pe spate, însă prețul de 629 de lei ar trebui. Dacă ai o cameră de mici dimensiuni, care trebuie dotată cu un televizor, aceasta este o opțiune pe care trebuie să o iei în considerare.

Samsung 32T4302

Dacă totuși vrei un nume consacrat, acest Samsung te va ajuta să te încadrezi în buget. Pentru 899 de lei, ai parte de un ecran cu diagonala de 80 de centimetri, rezoluție HD, calitate HDR a imaginii și funcții wireless pentru telefoane și tablete Android. Nu este un televizor care să te încânte sau care să te uimească, însă își va face treaba cu brio.

Allview 32ePlay6100-H

Dacă îți dorești experiența Android TV într-un televizor cu preț sub 1000 de lei, acesta poate fi următorul tău televizor. Are o diagonală de 81 centimetri, rezoluție HD și tot universul de aplicații Android compatibile cu formatul TV. Filme, seriale, muzică, meciuri, jocuri – toate acestea sunt accesibile într-un televizor care te va costa doar 699 de lei.

LG 32LK6200PLA

999,99 de lei se încadrează în această categorie. Deși prețul este vizibil mai mare decât la celelalte modele, acest LG îți oferă cam tot ce vrei: rezoluție Full HD într-o diagonală de 80 de centimetri, sistemul de operare WebOS cu aplicații pentru toate nevoile tale de streaming video și audio și WiFi rapid pentru ca toate lucrurile să se încarce într-o clipă.

Conceptul de televizor ieftin este subiectiv. Accesibilitatea diferă de la o persoană la alta. Exemplele de mai sus se încadrează în ceea ce majoritatea consideră a fi un preț corect pentru un televizor care poate oferi conținutul despre care toată lumea vorbește. Dacă ai la dispoziție un buget mai mare, iar diagonala de 108 centimetri este prea mică pentru tine, un televizor de 2500-3000 de lei îți va oferi mult mai mult.

În încheiere, ține cont și de volumul de timp petrecut în fața televizorului. Merită să cheltuiești o sumă considerabilă dacă televizorul tău este mai mult un element de decor decât un ecran în fața căruia te așezi seară de seară? Tu ce model ai alege?

