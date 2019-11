Te-am facut curios? Uite cateva lucruri pe care este bine sa le cunosti cand esti in cautarea pneurilor perfecte pentru iarna:

Anvelopele de iarna sunt inscriptionate cu un fulg de nea

Pe laga fulg vor aparea inscriptionate si: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. M facand referire la “mud” adica la noroi, iar S la “snow” adica la zapada.

Din cartea tehnica a autoturismului tau iti poti da seama de marimea potrivita pentru aceasta. Nu toate anvelopele sunt potrivite pentru toate tipurile de masini.

Ultimul pas, dar nu cel din urma, este sa asiguri suficienta atentie etichetelor. Pe acestea se regasesc caracteristici importante a pneurilor in legatura cu zgomotul emis, consumul de carburant si franarea in conditii umede.

Pe eticheta anvelopelor vei putea observa o scara gradata de la A la G, unde A este marcat cu verde iar G cu rosu. Culoare verde marcheaza o calitate superioara a anvelopelor, insemnand ca acestea pot scadea nivelul de consum chiar si cu 7%, avand totodata o capacitate mai buna de franare pe un carosabil umed.

Pe de alta parte, rosu indica faptul ca acele anvelope fac parte din clasa cea mai scazuta cand vine vorba despre eficienta si reducere de consum. Diferenta majora intre cele doua clase o reprezinta distanta de franare. O masina cu ABS si pneuri din clasa A va putea frana de la o distanta considerabil mai scurta fata de o masina cu pneuri din clasa G.

Tot pe eticheta puteti observa si un difuzor cu 1,2 sau 3 unde negre, reprezentand, bineinteles, nivelul de zgomot in decibeli. Cele cu doar o una neagra sunt cele care emit un nivel de zgomot mai scazut decat limita UE, pe cand cele cu 3 unde reprezinta un nivel mai mare fata de limita UE.

Ultimul detaliu pe care trebuie sa il stiti este vorba despre data fabricarii, deoarece anvelopele vechi de peste 5 ani sunt considerate expirate. Verifica codul DOT si aflata cat de noi sau cat de vechi sunt anvelopele pe care urmeaza sa le achizitionezi.

Acest cod este format din 4 cifre menite sa reprezinte saptamana din an in care au fost produse si anul. De exemplu: DOT0719 indica faptul ca aceastea au fost produse in a saptea saptamana a anului 2019.

Nu uita! De preferat este ca anvelopele de vara sa fie schimbate cu cele de iarna cand temperaturile ajung la 7 sau scad sub 7 grade Celsius. Toti soferii sunt obligati de lege sa isi doteze autoturismele cu astfel de pneuri pentru a putea circula pe carosabilul umed sau inzapezit.

Tot ce trebuie sa mai faci este sa mergi la cea mai apropiata vulcanizare sau la un service cu echipament vulcanizare si sa treci la anvelopele de iarna cat mai curand. Mai sunt doar cateva zile pana in Decembrie si vremea a inceput deja sa se schimbe..



