Continul ridicati de nutrienti

Uleiul de catina este bogat in vitamine, compusi vegetali benefici si minerale. Este plin de antioxidanti care ajuta la protejarea corpului contra imbatranirii si afectiunilor cum ar fi cancerul sau bolile cardiace.

In plus, boabele de catina contin potasiu, calciu, magneziu, fosfor si fier. De asemenea, contin cantitati bune de folat, biotina si vitaminele B1, B2, B6, C si E.

Peste jumatate din grasimea din uleiul de catina este grasime mono sau polinesaturata, ceea ce inseamna ca este vorba despre grasime sanatoasa.

Uleiul de catina este si unul dintre singurele alimente cunoscute pentru furnizarea tuturor celor patru acizi grasi – omega 3, omega 6, omega 7 si omega 9.

Uleiul de catina stimuleaza sistemul imunitar

Uleiul de catina ajuta la protejarea corpului contra infectiilor. Expertii atribuie acest efect continutului mare de flavonoizi din ulei. Flavonoizii sunt compusi din plante care pot sa intareasca sistemul imunitar crescand rezistenta sa la boli. In studii, uleiul de catina a impiedicat dezvoltarea bacteriilor printre care si E coli. In alte cercetari, uleiul de catina a oferit protectie contra gripei, herpesului si altor virusuri cum ar fi HIV. Uleiul de catina contine o cantitate mare de antioxidanti, compusi din plante benefici care pot ajuta la protectia corpului contra microbilor.

Catina, in special siropul si uleiul, are rolul de a elimina oboseala si de a creste nivelul imunitatii. Organismul va fi mai rezistent la afectiunile sezoniere si la bolile care apar atunci cand se face trecerea de la sezonul cald la cel rece.

In plus, uleiul aduce in corp mai multe vitamine cum sunt A, E, C si B1 care stimuleaza apetitul.

Impreuna cu remediile care utilizeaza doar fructele din catina si pe care le poti prepara acasa, cele care contin catina si se gasesc in magazine sunt importante deoarece o au in cantitatile recomandate de specialisti. Uleiul de catina ofera aceleasi vitamine ca si fructul, alaturi de acizi grasi cu efect regenerator. O cura de doar 4 saptamani in care se consuma zilnic pana la 6 capsule de ulei de catina sau 60 de picaturi, divizate in 3 portii mareste acuitatea vizuala si ajuta la prevenirea inflamatiilor. Tot cu ajutorul uleiului de catina sunt prevenite afectiunile digestive, bolile de intima si oboseala cronica.

Substantele nutritive din catina

Fructele de catina au in compozitia lor cantitatea dubla de vitamina C fata de macese si de 10 ori mai multa vitamina C decat citricele. De asemenea, in catina se gasesc si vitaminele E, K, P, F, A, B1, B2, B6 si B9 alaturi de celuloza si betacaroten mai mult decat morcovul. La toate acestea se adauga si fosfor, fier, calciu, sodiu, magneziu, uleiuri complexe, acizi grasi esentiali si 18 aminoacizi.

Fructele de catina pot fi consumate ca atare sau pot fi preparate sub forma de ceai sau ulei de catina.

Dintre acizii grasi esentiali din catina merita mentionati acidul uleic, linoleic, pantotenic, palmitoelic, hetadecanoic, erucic, succinic, malic, meluic, ascorbic, licopenul, taraxantina, criptoxantina, zeaxantina, kantofila, fitofluina si fitosterolii. Semintele au de asemenea si acizi grasi nesaturati cum sunt cel linoleic si linolenic.

In frunze si in scoarta se gasesc stosferol si tocoferol. Vitaminele liposolubile devin instabile atunci cand mediul este acid, in timp ce vitaminele hidrosolubile se activeaza intr-un mediu alcalin. Utilizarea acestor vitamine este determinata de modul de preparare al uleiului.

Administrarea uleiuluui de catina pentru sistemul imunitar

Uleiul de catina poate fi folosit atat in produse cosmetice cat si in preparate alimentare. Atunci cand catina este preparata sub forma de ulei poate fi inclusa in cremele facute in casa, dar poate fi administrat inclusiv ca tratatament cu administrare zilnica. Gustul sau este usor acrisor, datorita concentratiei mar de vitamina C. Poti folosi ulei de catina si pentru salate sau alte preparate similare.

Afectiunile pe care le vindeca uleiul de catina

Uleiul de catina vindeca sau previne guturaiul si sensibilitatea organismului la raceli. In acest sens s-a constatat ca face minuni reale intarind capacitatea naturala a corpului si prevenind complicatiile date de gripa datorita efectelor sale antibacteriene. Se vor administra in mod preventiv aproximativ 5 lingurite de ulei pe zi, pe stomacul gol de preferat, timp de minim 3 saptamani.

Pentru ciroza hepatica sucul de catina si uleiul sunt cele mai bune solutii, si vor face adevarate minuni. Se va lua o lingura de 4 ori pe zi inainte de fiecare masa. Tratamentul cu ulei de catina este insotit si de un regim strict, bazat pe plante.

Pentru anemie, catina este un ajutor de nadejde. Se vor tine cure de o luna pentru a remedia aceasta afectiune.

Pentru enterita, se administreaza catina in combinatie cu morcovul, cate 5 sau 6 dore pe zi. Efectele sunt vizibile atunci cand se administreaza catina inainte de mese.

Catina este un adjuvant in leucemie, cancer sau scleroza in placi. Uleiul de catina administrat inainte de mese, va mari apetitul si va ajuta stomacul sa digere mai usor. In plus, cu ajutorul sau este stimulata capacitatea organismului de a se regenera. Persoanele care iau foart emulte medicamente si tin regimuri stricte pot sa utilizeze cu incredere acest preparat.

Catina este eficienta pentru persoanele care fumeaza sau pentru alcoolici

Studiile evidentiaza faptul ca tratamentul cu ulei de catina ajuta la dezobisnuirea de aceste doua droguri. Alcoolicii care urmeaza tratamentul cu catina in perioada de dezintoxicare nu mai au clasicele probleme care implica tremuratul mainilor si starea de nervozitate sau chiar agresivitate.

Uleiul de catina juata si persoanele cu afectiuni psihice. Administrarea periodica de ulei mareste cantitatea de serotonita secretata de creier si astfel va fi indusa o stare de bine pacientilor.

Aceste beneficii surprinzatoare ale catinei asupra sistemului imunitar dar si asupra intregului organism, fac ca uleiul de catina sa fie un produs foarte cautat de numeroase persoane si recomandat inclusiv de medicii specialisti si de terapeuti.