Descopera ce tip de masuta de cafea de la Diva Home se potriveste stilului tau si cum sa o alegi pe cea potrivita tie.

Atribuie un rol bine definit

Masa de cafea poate fi un stil uniform cu designul de interior sau dimpotriva, poate fi contrastul care sparge monotonia. In camere cu design minimalist va fi destul de usor sa alegi un tip de masa de cafea. Cat despre partea cromatica, unele optiuni sunt general valabile, nu trebuie sa tina cont neaparat de combinatiile cromatice deja existente. Spre exemplu, masa din sticla cu accente metalice lucioase poate fi un element vedeta.

Stil clasic sau modern si neconformist? Mesele de cafea la Diva Home sunt o insiruire de stiluri pe care le vei adora. Insa alegerea in sine trebuie sa tina cont nu doar de ceea ce iti place, ci de cum arata masa dorita in contextul livingului tau. In stil clasic si traditional aceasta poate fi din lemn, integral sau cu insertii. Totusi si aici ai variante multiple. Spre exemplu stilul scandinav de masa de cafea, din lemn, cu blat rotund si 3 picioare de sustinere este o abordare in tendinte. In schimb cea simpla, joasa si dreptunghiulara, cu picioare robuste este atemporala.

Forma si texturi

In principiu, atunci cand pornesti o cautare de acest gen ai deja idee unde va fi asezata si daca esti sa nu conditionata de spatiu. Ceva clasic inseamna rotund sau forme bine definite, dreptunghiular. In schimb pentru cei mai moderni se preteaza o masa de cafea atipica. Diva Home propune, spre exemplu, masa joasa formata din 3 blaturi suprapuse, ce pot crea deschidere ampla sau partiala, supraetajata. Interesant si inedit este ca mixeaza de asemenea si texturi de lemn, culori.

Nici cele fixe nu sunt lipsite de bun gust si inovatia unui proiect indraznet si mai ales altfel. Un exemplu perfect este cel de masa cu blat din lemn sustinut de suport metalic, un joc de linii, un stil industrial, potolit de lemn care face piesa in sine mai usor de integrat in decoruri moderne.

Raman favorite si cele din sticla, mai ales daca modelul si forma acestora iese din tipare. Masa din sticla dintr-o singura bucata, cu brate suport ondulate si altele la fel ca aceasta, transparenta sunt o atractie imediata.

Detalii

Trebuie masa din sticla asociata cu scaune? In mod cert ca si acestea sunt necesare, dar in varianta pentru masa de cafea, de obicei mica, joasa, ideal ar fi un set complet achizitionat. Pentru orice alta varianta, gasesti scaune de bucatarie pe Divahome.ro, cele pentru terasa de asemenea, ce se pot achizitiona individual.

Atentie la pozitionare. Masa de cafea poate fi din start invitatia de a te aseza si a savura cateva momente. Instinctual este acela de a repera o astfel de piesa si a te indrepta spre acea zona. Asadar plaseaza masa astfel incat forma sa sa iasa in evidenta si sa fie perfect functionala, adica nu lipita de perete sau de alt mobilier.

Inaltimea ideala? Nu se poate spune ca exista una, ci totul depinde de mixul de piese de mobilier. In mod cert insa inaltimea acestui tip de masa nu trebuie sa o depaseaca pe cea a canapelei din imediata apropiere.

Alte detalii sunt stabilite si in functie de stilul tau de viata. Practic vorbind masa de cafea poate avea functionalitate complexa, cand va deservi si drept masa suport pentru laptop sau chiar pentru a expune anumite obiecte. Gandeste-te si daca iti doresti una fixa sau una mobila, pe roti, pentru a repozitiona totul atunci cand te plictisesti de imaginea livingului.

Indiferent de alegere, aceasta trebuie sa te reprezinte. Diva Home recomanda concepte moderne, inspirate din moda anilor contemporani, precum si calitatea materialelor durabile – lemnul mai ales. Pentru un plus de efect acesta se combina armonios si interesant cu metal sau sticla. Aici vei gasi o vasta colectie care iti va oferi si sansa de a alege ceva pe gustul tau.



