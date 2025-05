RADAr CULTURAL. Aripi

În cele din urmă, oricât am iubi sau ni s-ar părea că iubim, vom zbura din colivia inimii oricui, atât timp cât iubind spargem propriile noastre bariere, ieşim şi din noi înşine. Dragostea este spaţiu augmentat, un amalgam suprafiresc de realitate şi închipuire.

Dragoste este şi zborul spre soare al lui Icar. Ne-o dezvăluie sculptoriţa britanică Nicola Godden. Icarii săi spun povestea fiului lui Dedal, privind-o din varii unghiuri. Dedal a fost mai mult decât un rege, a fost un mare arhitect. El i-a construit aripi lui Icar, ca să îl scoată din captivitatea crudului monarh al Cretei, Minos. Dar l-a sfătuit să nu se apropie prea mult de soare ori în zbor planat de luciul mării. Pentru că aripile erau din ceară.

Aripile Icarilor Nicolei Godden sunt din bronz, aliajul clopotelor. Şi a întors morala legendei: poţi să te apropii de soare oricând, oricât de mult te poţi apropia de ce iubeşti. Iar dacă aripile tale se vor topi, vor rămâne clopotele să îţi spună povestea, să o presare ca pe o ploaie cu soare pe oglinda mării…

CU TINE ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA TA. Putem căuta de la un capăt la altul al lumii: nu vom găsi nimic care, privit de aproape, să nu conţină măcar un strop de dragoste. Distanţa însăşi dintre doi oameni care se iubesc, oricât ar fi de mare, fie chiar între viaţă şi moarte, vibrează de dragoste. Sunt cu tine şi când nu sunt cu tine şi cu cât sunt mai departe, aripa pe care mi-o dăruieşti este cea mai caldă îmbrăţişare. Citim acest mesaj în acuarela pictorului mexican Jose Luis Montes, intitulată chiar aşa: „Contigo y tu abrazo” (Cu tine şi îmbrăţişarea ta). Aripa dreaptă a personajului este personajul care lipseşte.

TIKTALK. ÎNĂLŢAREA. Venerabilul Ludovico Einaudi este un pianist şi compozitor italian. De formaţie muzicală academică, piesele sale sunt greu de definit, de închis într-un stil anume. Îi smulge pianului cele mai ascunse secrete, dar nu ca un mare pianist, cât ca un explorator. Cea de-a noua piesă de pe albumul „Divenire” (A deveni) se cheamă „Fly” (Zbor). Pe TikTok piesa este neterminată, probabil pentru că, atunci când porneşti pe drumul propriei construcţii, nu ştii niciodată când şi unde vei ajunge sau dacă se va sfârşi. Este un urcuş cu sugestii sublime de înălţare. Este despre dragostea de a ieşi din tine, în întâmpinare.

ZBOR PE DINLĂUNTRU. Tema acestui cântec a fredonat-o fiecare dintre noi, măcar o dată. Am trăit, fiecare în felul lui, fiecare silabă. Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, solistă şi compozitoare britanică, pe numele de scenă Birdy, are mai puţin decât jumătatea vârstei lui Einaudi, dar o lungă experienţă artistică (a debutat la 11 ani). Spun toate acestea ca să ne explicăm profunzimea din „Wings” (Aripi). Este prima piesă din albumul „Fire Within” – Foc lăuntric. Poate chiar focul care topeşte aripile lui Icar, cu deosebirea că eroina cântecului zboară pe dinlăuntru. Am ales această variantă de pe YouTtube, ca să puteţi citi versurile. Vă dau doar o adiere: „Luminile apun,/ Într-o clipă ne pierdem şi ne regăsim./Aş vrea să fiu lângă tine,/Dacă aripile mele ar putea zbura/…Mă aflu într-o ţară străină,/Gândurile mi se împrăştie,/Cuvintele mă părăsesc./Au prins un avion/Pentru că m-am gândit la tine/Doar din gândul la tine…”.

