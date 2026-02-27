RADAr CULTURAL. Imersiuni

Dacă în secolul nostru tehnologia ne dă instrumentele acestei arte, eu cred că actorii secolului trecut practicau și ei o formă de imersiune, își purtau spectatorii într-o altă lume, având ca instrument exclusiv propriul talent.

Am făcut această lungă paranteză, fiindcă la imersiune m-am dus cu gândul când am aflat că în lume există zeci de muzee subacvatice. Adună operele unor sculptori care creează cu conștiința că vor avea nu doar admiratori umani, ci vor privi uimite și viețuitoarele mării.

Cei care pot vedea de aproape exponatele muzeelor subacvatice o fac scufundându-se la propriu sau observându-le prin podeaua de sticlă a ambarcațiunilor. Eu le-am cutreierat virtual, privindu-le pe ecranul laptopului. M-am simțit însă atât de „acolo”, încât o pot numi o experiență imersivă.

Pragmatic, prozaic vorbind, muzeele subacvatice, creând adevărate recife artificiale, contribuie la refacerea ecosistemelelor și sporesc biodiversitatea marină. Poetic vorbind, muzeele subacvatice au nu doar fiorul artei autentice, ci și vibrația strigătului mut al mesajelor aruncate în mare.

Avem și un „patriarh” al genului, sculptorul britanic Jason deCaires Taylor. O parte din lumea artei lui se ține de mâini în Marea Caraibilor:

Sculptura se numește „Vicissitudes” și face parte din Parcul de Sculpturi Subacvatice Molinere (Molinere Underwater Sculpture Park), situat în Marea Caraibilor, în apropiere de coasta insulei Grenada. Foto: Imago

MUSEO SUBÁCUATICO DE ARTE. Încep cu Muzeul Subacvatic de Artă (MUSA) din Cancun (Mexic), păstrându-i frumosul nume original, nu pentru că este cel mai mare din lume. Pentru că mi-e atât de drag, încât am învățat și cum se poate ajunge acolo. M-am visat plecând cu feribotul din Isla Mujeres spre Playa Tortugas din Cancun, apoi pe drumul spre clubul de snorkeling. Mi-am pus masca de scufundare, tubul pentru respirat („snorkel”), labele de înot și, plutind cu fața în jos, am contemplat exponatele. Inaugurat la sfârșitul lui 2010, muzeul găzduiește aproximativ cinci sute de sculpturi, în mărime naturală, multe dintre ele opera lui Jason deCaires Taylor. Dăltuite în „ciment cu pH neutru, material special care favorizează creșterea coralilor”, devin recife naturale, oferindu-ți impresia unică de statui vii.

Sculptura din imagine poartă denumirea „Evoluție tăcută” și face parte din patrimoniul deținut de Muzeul de artă subacvatică din Mexic. Foto: Profimedia



TIKTALK. ARTA CARE VINDECĂ MAREA. Aceasta e ideea muzeelor subacvatice, exprimată superb de un tiktoker. Videoclipul este un omagiu adus lui Jason deCaires Taylor (îl vedem în imagini, meșterind la lucrările sale). Sculptor, dar și specialist în conservare marină, fotograf subacvatic și instructor de scufundări (nici nu se putea să nu aibă toate aceste abilități), deCaires Taylor este fericitul artist ale cărui lucrări vindecă marea…

#ArtificialReefs #JasonDeCairesTaylor #MarineConservation #SustainableTourism #UGREEN #LivingOceans ♬ som original - UGREEN Education @ugreen_us 🌊 Jason deCaires Taylor's sculptures create 25 TIMES more marine life than natural ocean floors in just 2 years! It's art that regenerates ecosystems while generating millions in sustainable tourism. What the text doesn't reveal: each sculpture is made with pH-neutral concrete specially developed to accelerate coral growth. MUSA in Cancún has attracted over 750,000 visitors, generating $36 million in local revenue while reducing pressure on natural reefs by 87%. His 1,200+ works worldwide sequester approximately 200 tons of CO₂ through coral and algae growth. In Spain, "Lanzarote" increased local biodiversity by 300%! 🐠 Imagine if every coastal city adopted regenerative art like this. Taylor proves creativity can heal oceans - his sculptures aren't just contemplative, they're marine life machines. It's inverted biomimicry: instead of copying nature, we create structures for nature to copy us and flourish. Art that functions as medicine for dying ecosystems. 🎨 Want to discover how regenerative projects are transforming marine conservation? Our UGREEN ocean innovation immersion explores cases like this with international experts. Limited spots - link in bio! 🌱 Would you dive to see art that saves oceans? Tag someone who'd be up for this adventure! 💙 #UnderwaterArt

FĂRĂ ÎNTOARCERE. Fără cuvinte (deși, contrar prejudecăților, peștii vorbesc) – o imersiune în Museo Atlántico din insula Lanzarote, primul muzeu subacvatic din Europa. „Deschis” în estul Arhipelagului Canarelor, în urmă cu nouă ani, găzduiește în jur de 300 de exponate. Cel mai vestit este opera aceluiași Jason deCaires Taylor. Îl găsiți la minutul 2:22. Un grup statuar de 35 de personaje, intitulat „Rubicon”, îndreptându-se spre un loc fără întoarcere.

