RADAr CULTURAL. Păsări și zboruri

Mă bucur că, tocmai în această săptămână, mi-am amintit de Marie-Madeleine Davy. Îmi închipui că, dacă o veți căuta și aveți norocul de a putea citi în limba franceză, veți găsi în penajul operei ei (a scris o carte întreagă despre simbolistica mistică a păsărilor) o comoară. Sau poate numai un singur cuvânt prețios, a cărui portanță să vă țină în văzduhul iubirii.

Am descoperit aripile Mariei-Madeleine Davy într-o fotografie: sunt cărțile care o înconjoară, cu fâlfâitul ideilor…

Marie-Madeleine Davy

„EU NU CREEZ PĂSĂRI, CI ZBORURI”. Sunt cuvintele autorului Măiastrelor. Ne aflăm în Anul Constantin Brâncuși, oficialitățile din România marcând astfel 150 de ani de la nașterea sculptorului „francez de origine română” (cum îl prezintă Muzeul de Artă Modernă din New York, găzduindu-i câteva opere). Cea mai importantă expoziție europeană care îl celebrează, deschisă până pe 9 august, este la „Neue Nationalgalerie” din Berlin. O alta, deschisă până pe 19 iulie, organizată de Muzeul Național de Artă al României: la Roma, în „Museo dei Fori Imperiali – Mercati di Traiano” (curator – Erwin Kessler), poartă un nume frumos, „Originile infinitului”. .O Măiastră dintre cele treizeci câte a înălțat Brâncuși este pregătită să își ia zborul din imaginea de mai jos. „Cuibul” ei se află în Muzeul Guggenheim din Veneția. Mi s-a părut mereu, dintre toate, una cântătoare:

Maiastra, de Constantin Brâncuși

UN AVERTISMENT DIN ARIPI DE FLUTURI. Faimos de nonconformist, artist britanic, Damien Hirst, a strâns mii de plăpânde aripi de fluturi, ca să “picteze” cu ele un avertisment puternic. Tabloul lui Hirst are, la prima citire, un titlu ciudat, „Eu sunt Moartea, distrugătorul de lumi”. Citatul este din J. Robert Oppenheimer, supranumit „părintele bombei atomice”, care cita, la rândul său din „Bhagavad Gita”, o scriere religioasă sanscrită. (Ca să înțelegeți mai bine răsucirile interioare, dilemele morale ale fizicianului, vă recomand filmul lui Christopher Nolan, „Oppenheimer”). Ideea că noi înșine am putea aduce sfârșitul celei de-a treia planete de la Soare, Pământul, dă insomnii până și fluturilor.

Foto: singulart.com

TIKTALK. VĂZDUHUL CĂRȚILOR. Inteligența artificială are și ea imaginea unui văzduh al cărților. Video-ul de pe Tik Tok apare însoțit de acest text explicativ în două versuri: “Fiecare carte de aici se scrie singură/ Dar niciuna nu este vreodată terminată”. Există și cărți care se scriu singure, și cărți „neterminate”, opere deschise cum le numea Umberto Eco, cărora cititorul este liber să le aleagă deznodământul. Însă marea aventură a unui autor este nu a cărților pe care le scrie, ci a cărților care îl scriu.

PASĂREA UITUCĂ. De la Pasărea-Gheată (ce nume ca de la cer la pământ pentru o barză africană) până la Pasărea cu Picioare Albastre din insula indoneziană Batanta … Merită să cheltuiți o oră și optsprezece minute pentru a vedea jocurile imaginației lui Dumnezeu. Una dintre eroinele filmului este o pasăre uitucă, Kiwi, cea care nu mai știe să zboare. Poate și noi am uitat….