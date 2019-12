Lifestyle (Publicitate) Recicleaza pentru un Craciun mai responsabil

Sarbatorile de Craciun sunt atat de aproape. Dorim cu totii sa ne bucuram de magia acestei nopti magice, de cadouri si bucate si de cei dragi alaturi de noi. Insa Craciunul, pe langa daruri si povesti minunate, inseamna si multa risipa. Risipa se face atat la alimente, cat si la alte obiecte ce ar putea fi reciclate usor si nu aruncate. In perioada festiva exista o problema din ce in ce mai mare cu familiile care arunca alimente pe care le-au cumparat in exces. Efectele deseurilor alimentare asupra mediului nostru sunt daunatoare. Procesul de producere a mancarii pe care o consumam necesita cantitati uriase de teren, care este probabil sa fi fost despadurite, precum si cantitati excesive de apa. Estimarile arata ca la fiecare Craciun sunt aruncate tone intregi de alimente, dar si multa hartie, carton, sticla sau metal. Aceasta cantitate de deseuri are un impact distructiv asupra mediului.