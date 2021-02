Interesul pentru sparanghel a crescut în ultimii ani și în România, însă prețul destul de piperat face ca acesta să nu fie frecvent folosit în alimentație, pe plaiurile mioritice.

Prețul sparanghelului a fost întotdeauna unul ridicat. În secolul XIX, sparanghelul devenea vedeta dineurilor simandicoase. Brillat-Savarin, politician francez cu renume de gastronom, spunea: „Este cu siguranță foarte bun, dar, la cât costă, doar regii și prinții și-l pot permite”.

Planta de sparanghel

Sparanghelul, a cărui denumire științifică e Asparagus officinalis.

Cuvântul „asparagus” provine în latina clasică și „sparagus” în cea medievală. La rândul său, termenul latin provine din limba greacă, din „aspharagos”, provenit și acesta din cuvântul persan „asparag”, care înseamnă tulpină.

Sparanghelul este o specie de plante erbacee cu rădăcini cărnoase și care are frunze asemănătoare ca aspect cu solzii unui pește. Sparanghelul este originar din Europa, nordul Africii și vestul Asiei, și este cultivat pe scară largă ca legumă, pentru lăstarii săi tineri, ce au un gust plăcut.

Cum și unde se cultivă sparanghel

Sparanghelul se adaptează la o întreagă serie de condiții de clima și sol, dar cel mai bine se dezvoltă în zone mediteraneene și asemănătoare lor, cum ar fi California și Mexicul.

Planta de sparanghel are nevoie de soluri ușoare, nisipoase și de îngrășământ natural. În primul an nu are tulpini, abia în cel de-al treilea an tulpinile sunt bune de consum.

Planta de sparanghel -cultivare

Tulpinile de sparanghel cresc dintr-o coroană care se găsește la cca. 30 de centimentri sub sol. Ele sunt de culoare albă, până când sunt expuse la lumină. Apoi, tulpinile de sparanghel devin verzi pentru că fotosinteza le dezvoltă clorofila.

Soiuri de sparanghel

Există trei soiuri de sparanghel: verde, alb și sparanghel violet. Sparanghelul verde este cel mai des întâlnit, asta și pentru că rodește pe tot parcursul anului.

Sparanghelul alb este o legumă de sezon, care rodește de la mijlocul lunii martie până în iunie. Soiul de sparanghel violet este cel mai rar. Atunci când este supus termic își pierde culoarea violetă și devine verde.

Ce gust are sparanghelul

Sparanghelul este o legumă delicioasă consumată singură, însă poate fi gustată și alături de un sos sau împreună cu diferite mâncăruri, precum: supe, paste, risotto, preparate din peşte şi fructe de mare, sufleuri.

Sparanghelul are un gust deosebit. Aromele sale aduc ușor a conopidă, porumb fiert sau vânătă.

Sparanghelul violet are un gust mai dulce decât cel verde şi cel alb şi o textură mai fragedă.

Valori nutriționale sparanghel

100 de grame de sparanghel conțin:

11 calorii;

2 mg;

1,6 glucide;

0,2 grăsimi g;

0,4 sare;

3,3 g carbohidrați;

1,2 mg fier;

25 mg calciu;

77 mg fosfor;

18 mg vitamina C;

0,21 mg vitamina B1;

0,29 mg vitamina B2;

1 mg vitamina B3.

Cum se alege sparanghelul

Sparanghelul ideal pentru consum imediat este bine să aibă culoarea verde deschis, cu nuanțe purpurii spre vârfuri.

Partea lemnoasă a tulpinii nu trebuie să depășească 15% din lungimea totală a sparanghelului. Tulpinile trebuie să fie ferme, fără urme moi. Tulpinile mai subțiri sunt mai gustoase și mult mai fragede decât tulpinile groase.

Cum se gătește sparanghelul

Sparanghelul este minunat în diete, pentru a menține o alimentație sănătoasă. Minunatul sparanghel poate fi consumat ca garnitură lângă carne, fără riscuri.

Înainte de a găti sparanghel, este bine să utilizăm un curăţător de legume pentru a îndepărta părţile lemnoase din jumătatea inferioară a fiecărui lăstar. Apoi, se poate rupe partea lemnoasă a tulpinii. Astfel, va rămâne doar cu partea gustoasă, care se va prepara uniform.

Este important însă și felul în care îl gătim, pentru a-și păstra proprietățile. Ca să-şi mențină calităţile nutritive, este bine să fie gătit fie pe grătar, la cuptor sau la abur. La abur se va găti între 5 şi 8 minute, iar atunci când este prăjit în tigaie, timpul de preparare pentru sparanghel trebuie să fie între 3 şi 5 minute.

Cum se gătește sparanghel

„Introdus în apă, îşi pierde din calităţi, inclusiv din magneziu, şi atunci e un zero minerale, doar de decor, dar nici măcar, pentru că fierbându-l, îşi pierde şi culoarea, şi aspectul”, spune dr. Cristina Bălănescu, nutriţionist.

Vezi cele mai delicioase rețete cu sparanghel

Cum se păstrează sparanghelul

Planta de sparanghel este foarte ușor perisabilă, tocmai din acest motiv se păstrează la frigider. Este bine ca tulipinile să fie puse într-un pahar cu apă sau într-un șervețel de hârtie umed, apoi acoperit cu o pungă de plastic. De asemenea, sparanghelul poate fi păstrat la congelator, timp de aproximativ 9 luni.

Sparanghel beneficii

Sparanghelul este o legumă bogată în vitamine valoroase (A, C, B1, B2, și E), în minerale (calciu, fosfor, potasiu, cupru, magneziu, fier și zinc). Potrivit specialiştilor americani de la UCLA, sparanghelul este legume numărul 1 în procesele de detoxifiere.

Menține sănătatea ochilor

Vitamina A din compoziția sparanghelului este de ajutor pentru o vedere sănătoasă. Consumul de sparanghel ajută retina să absoarbă lumina, iar acest lucru ajută la sănătatea ochilor.

Îmbunătățește digestia

Sparanghelul conține o cantitate ridicată de fibre și proteine, iar asta ajută la îmbunătățirea tractului intestinal, facilitând digestia.

Sparanghelul combate apariția ridurilor

Sparanghelul este leguma cu cea mai mare concentrație de glutation – un antioxidant ce conține 3 aminoacizi cu efect anti-oxidare.

Efect afrodisiac

Sparanghelul face parte din categoria alimentelor cu efect afrodisiac. Pentru un efect optim, este indicat ca sparanghelul să fie consumat în stare proaspătă, în salate, sau ușor sotat în ulei de măsline.

Ideal în diete

O porție de sparanghel are un conținut de aproximativ 11% din necesarul zilnic recomandat de fibre. Fibrele ajută sistemul digestiv și oferă senzația de sațietate pentru o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, o porție consistentă de sparanghel conține doar 40 de calorii, dar și potasiu, care ajută la eliminarea grăsimii din zona abdomenului.

Sparanghelul este recomandat și femeilor însărcinate

Este o legumă cu conținut ridicat de acid folic, substanță care, potrivit studiilor, ajută la dezvoltarea normală a fătului pe parcursul sarcinii.

Benefic pentru sănătatea inimii

Sparanghelul este bogat în vitamina K, cea care previne formarea cheagurilor de sânge. De asemenea, conținutul ridicat de vitamina B ajută la reglarea hemocisteinei, care aunci când este prezentă în exces reprezintă un pericol pentru sănătatea inimii.

Curiozități despre sparanghel

Consumat încă din cele mai vechi timpuri, grecii şi romanii mâncau sparanghelul crud, în timpul sezonului, şi uscat, în timpul iernii.

În secolul al ÎI-lea i.H., romanii știau deja nu numai cum să-l cultive și să-l prepare, ci și cum să-l conserve prin congelare.

Împăratul Augustus Octavian Caesar este cunoscut pentru inventarea expresiei „ velocius quam asparagi coquantur ” – „mai repede decât ai fierbe sparanghel”, asociată acţiunilor de scurtă durată, iniţiate brusc, rapid.

Metoda de preparare a sparanghelului se regăseşte în cea mai veche carte de bucate, „De re coquinaria”, scrisă de gastronomul Marcus Gavius Apicius.

Bartolomeo Sacchi, cunoscut sub numele de Platina, bibliotecar papal, a menționat sparanghelul în lucrarea sa „Despre placerile cuvenite și sănătate”, în 1475.

Ludovic al XIV-lea a dispus construirea de solarii speciale pentru a se bucura de sparanghel tot timpul anului, leguma căpătând astfel titulatura de „hrana regilor”, așa cum i se mai spune chiar și astăzi.

Citeşte şi:

Cartof dulce – cum îl gătim și ce beneficii are pentru sănătate

Sparanghel rețete – cum poți să gătești sparanghelul. Beneficiile consumului de sparanghel

Cartofii – beneficii, proprietăți, curiozități. Cum îi preparăm

PARTENERI - GSP.RO Cântecul care a înfuriat-o pe Elena Ceaușescu. „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci un celebru artist

Playtech.ro Mircea Badea, mesaj pentru Diana Șoșoacă! Mihai Gâdea nu a mai rezistat

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2021. Balanțele trec printr-o etapă revoluționară în sfera lor sentimentală

Știrileprotv.ro O tânără a fost sfâșiată de câine în timp ce dormea. „Țipetele erau extrem de puternice”. FOTO cu animalul

Telekomsport Halucinant! O mare campioană în sport, în filme pentru adulţi. Motivul pentru care se dezbracă după anii glorioşi

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre pachetele low cost la ski (Publicitate)