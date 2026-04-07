Bărbatul, care locuiește într-un adăpost improvizat într-o casă abandonată, a povestit pentru publicația franceză La Dépêche că, după ce și-a depus CV-ul la recepția magazinului, a fost contactat și angajat.

„Fiecare zi mă găsește la timp la muncă, îmi respect întotdeauna responsabilitățile”, afirmă Ronny, care acum este responsabil de organizarea rafturilor, curățenia magazinului și, ocazional, de lucrul la casă.

Situația sa precară însă nu a trecut neobservată de noua sa șefă.

„Nu înțeleg de ce nu ajutăm oameni ca el, care sunt atât de dornici să muncească. Nu putem să lăsăm oamenii pe stradă, este de neconceput să vedem așa ceva în societățile noastre”, a declarat aceasta.

„Este foarte conștiincios. Întreaga echipă considera situația lui tristă și consideră că este un lucru bun să integrăm o persoană aflată într-o astfel de situație pentru a-i oferi șansa de a-și îmbunătăți viața”.

Femeia a intrat deja în legătură cu autoritățile locale și face eforturi pentru a-l ajuta pe Ronny să-și găsească o locuință stabilă.

În prezent, Ronny locuiește într-un spațiu improvizat, la aproximativ 30 de minute de mers pe jos de magazin. Locuința sa temporară constă într-un cort pentru o singură persoană, amplasat într-o anexă părăsită, mobilată cu o masă și câteva scaune oferite de un vecin.

Doi câini și două pisici îi țin companie, iar pentru a se spăla, acesta folosește baia unui localnic binevoitor.

