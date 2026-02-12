«SANADOR a fost construit cu răbdare, cu muncă și cu respect profund pentru pacient. Am crezut încă de la început că medicina la standarde internaționale este posibilă și în România și am ales să investim constant pentru ca pacienții să aibă acces la diagnostic și tratament de vârf, aici, acasă. Acești 25 de ani vorbesc despre continuitate, despre oameni și despre responsabilitatea de a merge mai departe fără a face compromisuri», a subliniat Dr. Doris Andronescu, director general și unic proprietar SANADOR.

Spitalul Clinic SANADOR, deschis în 2011, este primul spital privat din România conceput pentru a gestiona cazuri medicale complexe, având peste 400 de paturi, un Compartiment de Primiri Urgențe și o secție ATI de categoria I.

În plus, SANADOR a inaugurat primul centru oncologic integrat din sistemul privat, dedicat diagnosticării și tratamentului cancerului, oferind un parcurs medical complet pentru pacienți. Una dintre realizările remarcabile este programul de transplant hepatic de la donator viu, care demonstrează capacitatea sistemului privat de a realiza proceduri de mare complexitate.

De asemenea, SANADOR se remarcă în chirurgia cardiovasculară minim invazivă, acreditată internațional, și în chirurgia robotică avansată, adresând cazuri oncologice și urologice dificile. Echipamentele inovatoare, precum primul bloc operator complet digitalizat din România, sala hibridă mobilă și tehnologiile de imagistică avansată, consolidează poziția SANADOR ca lider în medicina privată. Investițiile în robotică, radioterapie și diagnostic molecular reflectă angajamentul față de pacienți și anticiparea nevoilor medicinei moderne.

Privind spre viitor, SANADOR își continuă extinderea prin construirea unor noi facilități, digitalizarea fluxurilor medicale și menținerea standardelor internaționale. După un sfert de secol, SANADOR rămâne un model de grijă, empatie și responsabilitate, oferind acces la servicii medicale de elită chiar în România.

Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat"
