Satul din Spania oferă locuințe gratuite și un loc de muncă sigur

Un sat pitoresc din Spania, Arenillas, aflat în provincia Soria, oferă locuințe gratuite și un loc de muncă sigur pentru a atrage noi locuitori și a-și salva comunitatea de la dispariție, relatează portalul de știri Blid.de. Aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina de Madrid, satul mai are doar 40 de locuitori.

Regiunea este grav afectată de depopulare, așa că autoritățile locale au decis să acționeze. Inițial, au renovat complet și au echipat șapte locuințe, iar acum, ele vor fi oferite nou-veniților.

Practic, viitorii locuitori au posibilitatea să stea în casă gratuit dacă se mută în Arenillas. Aceștia trebuie doar să respecte câteva condiții.

Ce condiții trebuie să respecte viitorii locuitori

Persoanele interesate să se mute în localitatea spaniolă trebuie să știe că există o condiție esențială pe care trebuie să o îndeplinească. Deși se mută gratuit, aceștia vor fi nevoiți să achite câteva facturi în noile lor case gata amenajate.

Singurele costuri pe care trebuie să le acopere sunt cele de utilități. În plus, doritorii au șansa de a obține un loc de muncă stabil ca zidar, pentru renovarea și întreținerea clădirilor comunale din sat.

Anunțul autorităților din Arenillas a generat un val uriaș de interes. În doar câteva zile, administrația locală a primit peste 100 de cereri de la doritori. Acestea sunt acum analizate împreună cu asociația culturală locală. Cei interesați pot încă să aplice pentru a deveni parte din această comunitate cu peisaje montane spectaculoase și un stil de viață liniștit, precizează sursa citată mai sus.

Care sunt cele mai potrivite persoane pentru a deveni locuitori în micul sat din Spania

Potrivit autorităților, satul își dorește să atragă în special familii cu copii.



„Elevii pot învăța la școala din Berlanga de Duero, aflată la 20 de kilometri distanță, iar transportul este asigurat gratuit”, menționează publicația „Madrid Secreto”. În plus, datorită unei conexiuni excelente la internet, munca de acasă este o opțiune viabilă pentru noii rezidenți.

O strategie similară au adoptat și autoritățile dintr-o localitate din Italia. Turiștii care aleg să se mute în micul sat italian primesc din partea autorităților 15.000 de euro. De cele mai multe ori, acești bani sunt pentru renovarea sau achiziționarea unei locuințe permanente.

