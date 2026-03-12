Istoria și farmecul orașului Vis

Ajuns pe insulă cu feribotul, orașul principal, Vis, îți oferă senzația unei întoarceri în timp. Străzile de marmură, turnurile fortificate și ruinele coloniei grecești antice Issa creează un peisaj aproape cinematografic. La capătul orașului, o livadă de lămâi se ridică din vestigiile antice, iar vinurile locale, despre care ghidul Kristijan glumește că trebuie diluate 50.50 cu apă, completează tabloul rustic.

Istoria insulei este fascinantă. Ocupată temporar de britanici între 1812 și 1815, Vis a devenit un punct strategic în două bătălii navale majore: în 1811 între britanici și francezi și în 1866 între italieni și austrieci. De asemenea, insula păstrează influențe britanice neașteptate, precum cricketul, introdus de trupele britanice, și care continuă să fie practicat aici, revitalizat recent de localnici.

La doar câțiva kilometri de orașul Vis, Komiza oferă o experiență diferită, dar la fel de autentică. Cu un aer sărat, clădiri de culoarea mierii și influențe venețiene, acest sat pescăresc are ceva mai multă vivacitate. Ivana, ghidul local, povestește cu umor despre legendele insulei, de la homari „psihotici” la regine antice care își decapitau iubiții neperformanți. „Ne place puțin realism magic”, spune ea.

Un prânz la Jastozera, o fostă fabrică de homari transformată în restaurant, este o experiență memorabilă. Construită deasupra apei, clienții obișnuiau să vâslească în pivnițe pentru a-și alege crustaceele. De altfel, Komiza a devenit cunoscută și datorită filmărilor pentru „Mamma Mia 2”, unde insula a fost confundată cu peisajele Greciei.

„Suntem ca un trib pierdut”, a explicat Ivana, unul dintre ghizii locali.

Tuneluri, buncăre și amintiri din război pe insula Vis

Vis are o istorie tumultoasă, mai ales în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când insula a devenit un bastion al mișcării partizane iugoslave conduse de Josip Broz Tito. Velimir, un localnic pasionat de istorie, a transformat ferma sa într-un muzeu dedicat acelei perioade, unde păstrează vehicule americane vechi și fragmente de avioane prăbușite. Pista aeriană improvizată din timpul războiului, folosită de Aliați, este încă vizibilă, iar resturi de sârmă ghimpată se ascund printre lavandă și salvie.

Anii de izolare ai insulei, între 1943 și 1989, au lăsat urme adânci. În 1944, toți femeile și copiii au fost evacuați în Egipt, iar insula a devenit o bază militară strict secretă în timpul Războiului Rece. Tunelurile subterane, buncărele și o bază de rachete abandonată din anii ’80 sunt acum atracții turistice.

Vis, insula care îmbină tradițiile locale cu turismul de nișă

Astăzi, Vis s-a redescoperit ca o destinație turistică de nișă. Cu mai multe biblioteci decât benzinării și locuitori care combină mai multe meserii, insula păstrează un echilibru între tradiție și modernitate. Angelo, fost marinar, este și electricianul insulei, iar pe lângă cricket, localnicii promovează tururi istorice și experiențe culinare unice.

Pentru cei care doresc să exploreze Vis, zborurile către Split, urmate de o călătorie cu feribotul, reprezintă cea mai bună opțiune. Cazarea variază de la hotelul emblematic Marshal Club, la vile și conace restaurate, iar Grotă Albastră din insula Bisevo, aflată în apropiere, completează lista de atracții. Plecarea poate fi dificilă, după cum recunosc cei care ajung aici, mai ales datorită cadourilor și ospitalității localnicilor: „Ne-au dăruit prăjituri cu smochine și ulei de măsline proaspăt – nu voiam să mai plec”.

