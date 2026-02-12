Rețeaua extinsă de ape termale, tradiția balneară de secole și investițiile în centre moderne de wellness vrea să transforme țara într-un pol regional al relaxării și recuperării: deține una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri balneare din Europa, cu aproximativ 450 de băi și facilități termale, dintre care peste 200 funcționează ca spa-uri și complexe wellness moderne.

Alimentate de peste 1.300 de izvoare termale naturale, aceste centre transformă Ungaria într-un hub regional pentru turismul de relaxare și tratament, atrăgând anual milioane de turiști din întreaga Europă, inclusiv un număr tot mai mare de români interesați de short breakuri accesibile și experiențe de wellness premium.

Turiștii din Europa Centrală și de Est, inclusiv români, aleg această țară pentru spa-uri urbane elegante, stațiuni balneare cu profil terapeutic sau aquaparkuri complexe pentru familii. Sejururile sunt, în majoritate, de tip short break, perfecte pentru o pauză de reîncărcare fizică și mentală.

Băi istorice în Budapesta

Capitala Ungariei rămâne punctul central al turismului wellness, datorită băilor termale istorice care îmbină arhitectura spectaculoasă cu beneficiile apelor minerale. Turiștii români merg în număr mare la Szechenyi Baths, cel mai mare complex balnear din Europa Centrală, unde există 18 bazine interioare și exterioare, saune și masaje. Tarifele de acces sunt între 33 și 40 de euro pe zi, în funcție de sezon și ziua săptămânii. 

În afara Budapestei, Ungaria oferă și alte experiențe balneare. Lacul Heviz, cel mai mare lac termal natural din Europa, atrage turiști prin posibilitatea de a te relaxa în ape bogate în minerale și a beneficia de tratamente cu nămol, ideale pentru relaxarea musculaturii și revitalizarea pielii. Tarifele sunt de 8–10 euro pentru acces la bazin și 25–30 de euro pentru pachetele wellness complete.

Stațiuni precum Egerszalok, faimoasă pentru dealul său de sare creat natural, oferă piscine interioare și exterioare, saune și masaje relaxante. Pentru familii și seniori, complexele Hungarospa Hajduszoboszlo și Bukfurdo Thermal & Spa rămân favorite datorită facilităților extinse, apei terapeutice și pachetelor accesibile, cu tarife între 14 și 18 euro.

Wellness pentru toate vârstele

Diversitatea destinațiilor balneare îi mai atrage pe turiști când vine vorba despre Ungaria. În afara Lacului Heviz, stațiuni precum Sarvar, Villany sau Nyiregyhaza combină wellnessul cu peisaje naturale spectaculoase și facilități moderne de relaxare.

Pentru cei care caută distracție și relaxare în același timp, Aquaworld Budapest, unul dintre cele mai mari parcuri acvatice interioare din Europa, oferă piscine tematice, tobogane, bazine cu apă termală și spații dedicate relaxării.

Ungaria nu înseamnă doar bazine termale, ci o abordare holistică a stării de bine. Stațiuni din zone naturale precum regiunea Matra, Munții Bukk sau zona Cotului Dunării integrează hoteluri de tip forest wellness, unde turiștii au parte de relaxare în spa-uri moderne, dar pot beneficia și de aer curat, trasee în natură și liniște deplină.

Oferta include retreat-uri de yoga, sesiuni de mindfulness, terapii sonore, masaje exotice sau ritualuri aromaterapeutice. Astfel de experiențe atrag tot mai mulți turiști interesați de echilibrul dintre corp și minte.

Serviciile oferite de Ungaria turiștilor | Foto: Visit HungaryIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Ungaria își consolidează astfel statutul de hub regional pentru turismul de wellness & spa, cu peste 48 de milioane de înnoptări anual și o infrastructură balneară printre cele mai dezvoltate din Europa. Turiștii români aleg tot mai des Ungaria pentru short breakuri de 1–3 nopți, atrași de proximitate, varietate și tarife accesibile: de la 10–15 euro intrarea la băi termale, până la experiențe premium de 40–45 de euro.

