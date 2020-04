De Ana Hațeg,

Odihnește-te la cel mai mic semn de oboseală

Oboseala e printre primele simptome ale COVID-19.

E momentul să lași deoparte orice ai avea de făcut și să te odihnești, pentru că organismul are nevoie de energie pentru a lupta cu infecția din organism. E contraindicat să-l privezi de energie pentru a face, de exemplu, curățenie în casă. Odihna e cea mai imporantă acum. Dr. Amir Khan:

Antitermice, dacă faci febră

“Paracetamolul e mai indicat decât ibuprofenul. Există temeri că antiinflamatoarele (cum este ibuprofenul – n.r.) ar putea reduce capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu coronavirusul, ducând la agravarea simptomelor. Nu există dovezi clare în acest sens, dar e bine să fim precauți. Așadar, ia un antitermic, cum e paracetamolul, pentru a reduce febra și durerile musculare asociate cu aceasta”, este sfatul dr. Tom Wingfield, lector boli infecțioase la Liverpool School of Tropical Medicine.

Hidratează-te

Febra duce la deshidratare, deshidratarea slăbește organismul, iar acesta nu mai luptă cum trebuie cu infecția. Prin urmare: hidratează-te! Dr. Amir Khan: “Doi, trei litri de lichide pe zi, mai ales câd suntem bolnavi și avem febră, sunt absolut necesari”.

Fără remedii “miraculoase”

“Se vehiculează, mai ales pe rețelele de socializare, ipoteza că ar ajuta vitamina C, usturoiul sau alimentele alcaline, care ar regla pH-ul organismului… Pot să vă asigur că nu e așa. Vitamina C și usturoiul n-o să vă ferească de infectarea cu coronavirus, iar virusul n-are pH, prin urmare, de ce ar ajuta alimentele alcaline în lupta cu el? Uitați de remediile miraculoase și urmați sfaturile medicilor”, insistă dr. Amir Khan.

Exercițiile de respirație ar putea ajuta

Scriitoarea britanică JK Rowling, autoarea seriei de succes “Harry Potter”, a anunțat luni că a avut simptome de COVID, dar s-a vindecat cu ajutorul unor tehnici de respirație recomandate de un medic – Sarfaraz Munshi, șeful departamentului de Medicină de Urgență de la Queens Hospital, Londra.

Exercițiile de respirație ar putea ajuta, dacă sunt făcute corect, pentru că duc la reducerea lichidului acumulat în plămâni și la reducerea inflamației. Bolnavii de astm și cei aflați în perioada de recuperare după o formă severă de pneumonie sunt ajutați adesea de fizioterapeuți specializați în aceste tehnici. Dr. Tom Wingfield:

“Coronavirusul duce la inflamarea sacilor alveolari și la deteriorarea lor. Iar asta are ca rezultat reducerea capacității pulmonare. Exercițiile de respirație ar putea ajuta la contracararea deteriorării plămânilor”, crede și dr. Amir Khan.

Laura Breach, purtătoarea de cuvânt a Asociației Fizioterapeuților specializați în Recuperare Respiratorie, atrage însă atenția asupra importanței executării corecte a acestor exerciții, care, altfel, poate face mai mult rău decât bine.

Cel mai bine e să faceți asta sub supravegherea unui specialist, până deprindeți tehnica. Luați legătura cu unul printr-un video call. Laura Breach :

Laura Breach recomandă să respirăm “pe nas, nu pe gură, pentru ca aerul inspirat să fie umidificat, iar particulele dăunătoare să fie oprite la intrare” și, dacă avem simptome de COVID, să nu stăm/dormim pe spate, ci în șezut, cu spatele rezemat de perne.

În pat sau pe canapea, încearcă să stai mai mult pe burtă

Așa, plămânii sunt eliberați de presiune.

Însă dacă ai probleme de mobilitate sau ești gravidă, nu adopta această poziție, pentru că-ți poate fi dăunătoare.

Alte sfaturi

Dr. Tom Wingfield pune accent pe protejarea plămânilor, prin evitarea fumului de țigară și a oricăror substanțe poluante, dar a focului direct. “Iar dacă aveți alergii, evitați alergenii care vă pot declanșa crize și pot duce la apariția de iritații la nivel pulmonar”.

Dr. Amir Khan recomandă reducerea alcoolului și a stresului, odihnă, mișcare ușoară, o alimentație variată, cu multe fructe și legume, și suplimente de vitamina D, pentru întărirea sistemului imunitar.

