Imaginile surprinse au devenit rapid virale

O pasageră care călătorea alături de fiul său a filmat un șobolan în timp ce se plimba prin interiorul panourilor luminoase de pe tavanul aeronavei, chiar deasupra compartimentelor pentru bagaje, relatează People.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui zbor de cinci ore la clasa business a operatorului american JetBlue.

Imaginile surprinse au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, strângând peste un milion de vizualizări și stârnind o dezbatere aprinsă legată de normele de igienă și siguranță din aviație.

Cum a fost descoperită rozătoarea

Brittney Brimway a povestit că fiul său în vârstă de 13 ani a filmat scena incredibilă. Totul s-a întâmplat la aproximativ patru ore după decolare, când adolescentul a trezit-o și i-a spus că a văzut un șobolan deasupra locurilor pasagerilor.

„Mi-a spus că este un șobolan în lumini. Am crezut că glumește, că este genul de lucru pe care îl spune un adolescent care a stat prea mult pe ecrane. Dar când m-am uitat în sus, era chiar acolo: un șobolan în avion”, a declarat femeia, potrivit presei internaționale.

În videoclipul publicat ulterior pe Instagram se poate distinge clar silueta unui rozător de dimensiuni mari care aleargă prin spatele panourilor translucide ce asigură lumina ambientală a aeronavei, în timp ce pasagerii privesc uimiți. „Nu poți inventa așa ceva! La prima clasă pe JetBlue am avut un șobolan în compartimentul de sus”, a scris Brimway.

Reacția companiei aeriene: Avionul a fost retras din circulație

Reprezentanții JetBlue au reacționat public și, ulterior, au contactat pasagera pentru a-și cere scuze oficial. Compania a anunțat că i-a rambursat integral costul biletelor de avion pentru întreaga familie.

Operatorul aerian a subliniat că astfel de incidente sunt „extrem de rare” și că prioritatea sa rămâne menținerea unui mediu sigur și confortabil pentru călători.

Drept urmare, aeronava implicată a fost retrasă temporar din serviciu imediat după aterizare pentru a fi inspectată de o echipă de dezinsecție și deratizare și pentru a fi curățată în profunzime.

Un pericol nevăzut: De ce sunt rozătoarele un risc major în aviație?

Dincolo de disconfortul vizual și problema evidentă de igienă, prezența unui șobolan sau a unui șoarece la bordul unui avion reprezintă un risc tehnic major pentru aviație, motiv pentru care protocoalele internaționale impun reținerea la sol a aparatului de zbor.

Rozătoarele au tendința de a roade cablurile electrice și izolațiile din zonele greu accesibile ale fuzelajului. Din cauza dinților care le cresc continuu, acestea pot distruge circuite vitale, afectând sistemele de rezervă sau senzorii de bord. De asemenea, urina acestor animale are un efect puternic coroziv asupra metalelor din structura aeronavei.

Deși astfel de cazuri par desprinse din scenariile de film, ele nu sunt complet izolate. În ultimele luni, incidente similare au fost raportate și la bordul altor companii aeriene mari din Statele Unite și Europa, experții explicând că, de cele mai multe ori, animalele pătrund în avioane prin intermediul platformelor de catering sau prin burdufurile de îmbarcare atașate la terminale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE