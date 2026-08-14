Ulterior, mașina a explodat, iar un nor de fum s-a ridicat deasupra zonei.
„Ambele sensuri ale pasajului sunt închise. Se circulă pe sus. Aglomerație”, a scris o utilizatoare la postarea de pe Facebook.
Au fost trei oameni în mașină care au reușit să iasă din autoturism.
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