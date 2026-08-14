Ulterior, mașina a explodat, iar un nor de fum s-a ridicat deasupra zonei.

„Ambele sensuri ale pasajului sunt închise. Se circulă pe sus. Aglomerație”, a scris o utilizatoare la postarea de pe Facebook.

Au fost trei oameni în mașină care au reușit să iasă din autoturism.

Știre în curs de actualizare!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE