Economistul-șef Andrei Klepaci a spus la o sesiune a Clubului Nikițki că Rusia suferă mai mult decât recunoaște regimul de la Kremlin din cauza sancțiunilor occidentale și atacurilor efectuate de ucraineni asupra rafinăriilor, porturilor și altor intrastructuri strategice pentru eforturile de război ale Moscovei.

În opinia lui Klepaci, cea mai mare problemă a Rusiei este că rămâne în urmă din punct de vedere tehnologic.

„Rămânem în urmă. Pierdem atât în competiția tehnologică, cât și în cea economică la nivel global. Mai mult, așa cum am spus deja, pierdem nu doar în fața Chinei și a SUA, ci, într-un fel, pierdem în fața Ucrainei. Economia Ucrainei, desigur, este parțial distrusă; este o catastrofă demografică. Dar, încă o dată, economia ucraineană, în pofida tuturor lucrurilor, supraviețuiește. Desigur, există un ajutor financiar enorm acolo”, a afirmat economistul-șef al VEB.RF.

„Nu vom câștiga împotriva concurenței în acest război de uzură. Avem iluzia că totul (sprijinul pentru Ucraina – n.r.) se va prăbuși. Nu s-a prăbușit și nu se va prăbuși. Costurile cresc pentru noi”, a adăugat Klepaci.

El a subliniat că, după boom-ul militar din 2023-2024, economia rusă s-a redus în acest an, investițiile au scăzut brusc, iar industriile civile au intrat în recesiune – de la industria aeronautică și materialele de construcții până la industria ușoară și industria alimentară.

Rusia riscă o criză socială

Situația este agravată de politicile ultrarestrictive ale Băncii Centrale a Federației Ruse, care, potrivit lui Klepaci, este responsabilă pentru cel puțin jumătate din recesiunea economică.

„Conflictul din Ucraina (…) durează deja mai mult decât Marele Război pentru Apărarea Patriei (așa cum numește propaganda rusă cel de-Al Doilea Război Mondial – n.r.) și nu se întrevede un sfârșit. Ambele părți escaladează intensitatea atacurilor, inclusiv asupra economiilor celeilalte. Pierderile cauzate de atacurile Forțelor Armate ale Ucrainei asupra infrastructurii noastre – porturi, petrol și gaze, uzine chimice și logistică – sunt în creștere și devin deja o barieră macroeconomică semnificativă în calea creșterii economice a Rusiei”, a precizat Klepaci.

Înăsprirea sancțiunilor SUA, la sfârșitul anului 2025, au determinat India și China să își reducă achizițiile de petrol rusesc, „în ciuda declarațiilor repetate că nu respectă sancțiunile”, a insistat el.

Având în vedere noul val de sancțiuni și „pierderile tot mai mari cauzate de atacurile Forțelor Armate Ucrainene”, Rusia va intra inevitabil într-o „criză socială”.

„Cred că Rusia nu se va prăbuși, dar sunt aproape sigur că vom ajunge într-o criză socială. Nu ne vom prăbuși economic, dar înapoierea noastră va continua să se adâncească, cu toate consecințele care decurg din aceasta”, a conchis Andrei Klepaci.

Probleme în aprovizionarea cu combustibili

Pe de altă parte, autoritățile ruse au recunoscut vineri că unele regiuni suferă din cauza penuriei de combustibili.

„Situația rămâne tensionată în mai multe regiuni (…) în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibili”, a anunțat Guvernul rus pe rețelele de socializare, adăugând că a avut loc o întâlnire pentru a aborda problema.

Companiile petroliere „iau măsurile necesare pentru a crește livrările către cele mai vulnerabile regiuni”, a adăugat Guvernul rus.

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii petroliere rusești într-un efort de a opri resursele financiare care alimentează războiul de agresiune al Kremlinului.

Ca urmare a acestor atacuri, aproape toate regiunile din Rusia au fost nevoite să restricționeze vânzările de combustibili. Printre cele mai afectate regiuni este Krasnodar, situată în sudul Rusiei.

Săptămâna aceasta, autoritățile de la Moscova au recunoscut că au fost nevoite să închidă pentru câteva luni rafinăria din Orsk, una dintre cele mai importante din Rusia.

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