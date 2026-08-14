De ce ploaia torențială nu ajută pânza freatică

După perioade îndelungate de secetă și temperaturi ridicate, solul devine incapabil să absoarbă eficient apa. Pe solurile lutoase, picăturile de ploaie compactează particulele fine, formând o crustă impermeabilă. Pe solurile argiloase, crăpăturile formate în timpul secetei se închid rapid odată cu primele ploi, împiedicând apa să se infiltreze în adâncime. Astfel, majoritatea apei provenite din averse se scurge la suprafață, alimentând inundații și alunecări de teren.

„Echivalentul a câteva săptămâni de precipitații poate cădea în doar câteva ore în timpul unei furtuni”, explică specialiștii de la Météo-France. Însă, în loc să contribuie la refacerea rezervelor subterane, cantități uriașe de apă ajung direct în canalizări, râuri și, în cele din urmă, în mare. Spre exemplu, o ploaie de 30 mm pe un kilometru pătrat înseamnă 30.000 m³ de apă, echivalentul a 30 de milioane de litri, care se pierd rapid prin scurgere.

Ploaia efectivă – cheia refacerii pânzei freatice

Hidrologii folosesc termenul „precipitații efective” pentru a desemna cantitatea de apă care contribuie la realimentarea pânzei freatice și a altor surse de apă. Potrivit Eaufrance, doar 40% din precipitațiile anuale din Franța metropolitană (501 miliarde de metri cubi) sunt considerate precipitații efective, restul evaporându-se sau fiind utilizate de plante. Vara, această proporție scade drastic din cauza temperaturilor ridicate și a consumului crescut de apă al vegetației.

„Reîncărcarea pânzei freatice are loc, de regulă, între toamnă și începutul primăverii, când temperaturile scad, evaporarea este redusă, iar ploile sunt mai regulate și mai blânde”, explică experții. În contrast, o furtună de vară, deși spectaculoasă, are un impact aproape nul asupra rezervei de apă subterană.

Ce arată studiile recente

Conform raportului BRGM, situația apei subterane rămâne îngrijorătoare. La începutul lunii august 2026, nivelurile freatice erau în scădere în aproape 95% dintre punctele monitorizate, iar mai mult de jumătate din acestea erau sub medie. Doar 16% dintre surse au înregistrat niveluri peste media lunară.

Aceste concluzii justifică menținerea restricțiilor de apă, chiar și în urma unor ploi abundente. „Aceste precipitații ajută la refacerea parțială a apelor de suprafață și sunt benefice pentru agricultură și grădinărit, dar nu ajung să alimenteze rezervele adânci din care se extrage apa potabilă”, explică experții. În prezent, numeroase localități din Franța continuă să depindă de aprovizionarea cu cisterne de apă.

Impactul asupra altor resurse

Lipsa apei nu afectează doar consumul casnic, ci și sectorul energetic. Energia hidroelectrică, de exemplu, depinde de debitul râurilor și nivelul rezervoarelor. Atunci când acestea scad, producția scade la rândul ei, ceea ce afectează disponibilitatea energiei electrice ieftine și flexibile. În plus, reactoarele nucleare sunt nevoite să-și reducă activitatea în perioadele de secetă, din cauza temperaturii ridicate a apei necesare pentru răcire.

Acasă, nivelul scăzut al pânzei freatice poate însemna costuri mai mari pentru cei care folosesc fântâni sau foraje. O pompă de 800 W care funcționează două ore pe zi consumă 1,6 kWh, adică aproximativ 9,60 euro pe lună la tariful actual. Acest cost, deși relativ mic, se adaugă altor cheltuieli crescute vara, precum utilizarea aerului condiționat sau întreținerea piscinelor.

Soluții la nivel individual

Deși o furtună de vară nu poate rezolva criza apei, există metode prin care cetățenii pot valorifica precipitațiile. De exemplu, un acoperiș de 100 m² poate colecta până la 3.000 de litri de apă dintr-o ploaie de 30 mm, cu condiția să fie instalat un sistem de colectare a apei de ploaie. Această apă poate fi folosită pentru irigarea grădinii, chiar și în perioadele cu restricții de consum.

Pentru a optimiza udarea în grădină, specialiștii recomandă să se grebleze ușor solul și să se utilizeze metode lente de irigare, cum ar fi un temporizator conectat la un sistem de colectare a apei. În acest fel, se maximizează absorbția apei de către sol.

Deși furtunile de vară aduc ploi torențiale, ele nu contribuie semnificativ la reîncărcarea pânzei freatice. Solul uscat și condițiile meteo din timpul verii reduc considerabil cantitatea de apă care ajunge în straturile adânci ale solului. Speranțele pentru refacerea rezervei de apă rămân legate de precipitațiile constante din toamnă și iarnă, când solul își recapătă permeabilitatea, iar evaporarea este redusă.

Imaginea Dunării secătuite pe sectoarele românești ridică de fiecare dată aceeași întrebare: de ce nu reușesc ploile din țară și râurile noastre să umple din nou albia celui mai mare fluviu din Uniunea Europeană? Răspunsul stă în matematica hidrologică a unui fluviu care străbate 10 țări pe o distanță de 2.811 kilometri și al cărui destin se decide cu mult înainte de a intra pe teritoriul României.

În timp ce în regiunea noastră atenția este concentrată pe cotele critice ale Dunării, unde debitul la intrarea în țară a coborât spre pragul istoric de 1.400 m³/s, afectând navigația și punând presiune pe producția de energie de la Cernavodă, fenomene similare afectează grav și alte mari artere fluviale ale Europei.

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