Progrese teritoriale semnificative pentru Ucraina

Conform autorităților ucrainene, printre localitățile eliberate, 12 se află în regiunea Dnipropetrovsk, 10 în Donețk și 4 în Zaporijie. Comandamentul trupelor aeropurtate ucrainene a raportat recuperarea a peste 745 de kilometri pătrați, însă estimările Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) indică o suprafață mai mică, de aproximativ 626,69 kilometri pătrați. „Metoda noastră probabil subestimează progresele ucrainene”, au precizat experții ISW.

NEW: Ukrainian officials announced on August 12 the results of Ukraines Oleksandrivka direction counteroffensive, which took place between January and August 2026. (1/2)



Other Key Takeaways:



The Oleksandrivka counteroffensive operations showcase Ukraines ability to make… pic.twitter.com/FdFJXGsBnE — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 13, 2026

Factorii decisivi care au dus la succesul contraatacului ucrainean

Euronews notează că această operațiune complexă a fost posibilă datorită mai multor factori: o planificare operațională îmbunătățită a armatei ucrainene, o campanie constantă de distrugere a sistemelor de apărare aeriană rusești, atacuri intense asupra logisticii rusești din spatele frontului și utilizarea tactică a dronelor. De asemenea, o contribuție semnificativă a avut-o și întreruperea bruscă a comunicațiilor Starlink pentru trupele rusești în Ucraina, la 1 februarie.

Rusia se confruntă acum cu o decizie dificilă

Potrivit ISW, succesul ucrainean din Oleksandrivka ar putea influența alte sectoare ale frontului. Rusia se confruntă acum cu o decizie dificilă: să-și consolideze apărarea în această zonă sau să redistribuie trupe pentru alte operațiuni ofensive. Situația este complicată suplimentar de scăderea numărului de recruți în armata rusă.

Pe de altă parte, în aceeași perioadă de șase luni și jumătate, trupele ruse au pierdut aproximativ 233,74 kilometri pătrați de teritoriu de-a lungul întregii linii a frontului.

Deși au reușit să recucerească 382,98 kilometri pătrați, ISW subliniază că succesul local al ucrainenilor în zona Oleksandrivka iese în evidență în acest context. „Operațiunea demonstrează că Ucraina este capabilă să execute manevre militare complexe după ani de lupte de poziție”, susține ISW.

Ucraina a propus un armistițiu asupra obiectivelor civile din Marea Neagră, dar Rusia l-a respins

Ucraina a propus Rusiei în aceste zile, printr-un intermediar, o propunere de armistițiu asupra obiectivelor civile din Marea Neagră, dezvăluie Reuters, care citează o sursă familiarizată cu situația.

Dar Rusia a respins vineri ideea unui armistițiu în Marea Neagră sub pretextul că i-ar oferi „un respiro” Ucrainei și a amenințat cu aplicarea unor „metode mai brutale” de război. Potrivit ministrului de Externe Serghei Lavrov, regimul de la Moscova trebuie să continue războiul pentru „eroismul bunicilor și străbunicilor” și din „responsabilitate pentru istoria milenară a statului rus”, deși statul rus nu are nicidecum o istorie milenară.

60% dintre ucraineni resping cedarea Donbasului Rusiei, dar susțin înghețarea războiului

Peste 60% dintre ucraineni resping orice concesie teritorială în regiunea Donbas către Rusia, conform unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS). În același timp, un procent similar ar accepta o înghețare a războiului de-a lungul liniei actuale a frontului, dacă ar primi garanții de securitate, relatează The Kyiv Independent.

Majoritatea ucrainenilor nu se așteaptă ca războiul să se termine curând. Aproximativ 45% dintre participanți estimează că ostilitățile ar putea continua până în a doua jumătate a anului 2027. Doar 21% cred că pacea va fi restabilită până la sfârșitul acestui an, iar 15% estimează că războiul s-ar putea încheia în prima jumătate a anului 2027. Restul de 19% au rămas indeciși.

Câți soldați au pierdut Rușia și Ucraina în acest război

Peste 227.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați nominal, conform unei investigații realizate de agenția rusă independentă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC. Numărul total al morților confirmate include 83.300 de voluntari, 25.600 de deținuți recrutați și 19.100 de soldați mobilizați, conform Kyiv Independent. De asemenea, 7.279 de ofițeri ruși au fost uciși în conflictul armat.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la data de 20 iunie 2026, Rusia a pierdut aproximativ 1.390.660 de soldați în Ucraina. Totuși, aceste cifre includ soldații morți, răniți, dispăruți și prizonieri, iar numărul exact al victimelor decedate rămâne neclar.

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