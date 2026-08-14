Popovici a reușit „marea dublă”- aur la 100 m și 200 m liber – la trei ediții la rând ale Europenelor

Popovici a controlat impecabil cursa de la Paris de pe culoarul favoritului și a cucerit al treilea titlu european consecutiv la această probă, o performanță istorică prin care semnează „marea dublă”-100 m și 200 m liber– la trei ediții la rând ale Campionatelor Europene.

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Pe locul doi după sportivul român a sosit lituanianul Tomas Navikonis (1:44,55), iar medialia de bronz a fost adjudecată de britanicul James Guy (1:44,87).

Popovici se calificase în finala de 200 de metri liber cu 1:44.56, cel mai bun timp dintre toți semifinaliștii.

Sportivul nostru a câștigat anterior aurul la proba de 100 de metri liber.

Captură video TVR1

200 m liber, proba în care Michael Phelps și Ian Thorpe au făcut istorie

„O să fie foarte strâns. Am concurenți puternici. De la englez, austriac la neamț și mai sunt o grămadă. Bubuială, cum îi zic eu! Trebuie să îi dau tare. E finala, e ultima cursă a sezonului și trebuie să dau tot ce am mai bun. Ideea e să înot cât de repede pot. Dacă asta înseamnă din nou 1:44, 1:43, 1:42 sau record mondial, aia o să fie. Ideal ar fi să îmi apăr ambele titluri europene. Deja am reușit la 100 m. Aș pune încă o cărămidă în această istorie pe care încerc să o las în spate”, a spus David Popovici după ce s-au terminat semifinalele.

Reamintim că proba de 200 m liber este cea în care au înotat și doi dintre cei mai mari înotători din toate timpurile: Michael Phelps și Ian Thorpe. O probă tactică în care David Popovici a stabilit timpi de referință și a câștigat tot ce se putea câștiga. Românul este campion olimpic, mondial și european en-titre. Tactica în această probă e mereu motiv de dezbatere, potrivit GSP.ro.

Campionatele Europene de Natație de la Paris din 2026 au început la TVR pe 7 august și sunt transmise în direct până pe 16 august.

Cum va fi premiat David Popovici după succesul răsunător de la Paris

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, David Popovici va primi de la statul român, pentru fiecare medalie de aur obținută la Campionatele Europene de la Paris din 2026, 14.000 de euro, bani care provin de la Agenția Națională pentru Sport.

Deoarece probele sunt unele olimpice, premiul poate fi dublat, astfel că în contul lui David Popovici ar putea intra până la 28.000 de euro pentru fiecare medalie de aur. Adică un total de 56.000 de euro, pentru că a câștigat atât proba de 100 de metri liber, cât și cea de 200 de metri liber!

Mai mult decât atât, David Popovici mai poate primi încă 7.000 de euro pentru fiecare medalie de aur și de la Dinamo București, clubul sportiv la care este legitimat. Adică un total de 14.000 de euro. La care se adaugă încă 2.000 de euro pentru fiecare titlul european, din partea World Aquatics.

Ce urmează pentru David Popovici după succesul istoric de la Europene

După succesul istoric de la Paris, David Popovici va beneficia de o scurtă vacanță și se va întoarce la antrenamentele din bazin în lunile septembrie sau octombrie pentru a-și stabili noile ținte.

Potrivit președintei Federației Române de Natație, Camelia Potec, citată de GSP, campionul român își va recalibra prioritățile de la un an la altul, vizând obiective majore precum o nouă dublă la Campionatele Mondiale, un al patrulea succes consecutiv la Europene sau o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice.

David Popovici, după al treilea aur european consecutiv la 200 m liber: „Trebuie să ai o încredere aproape nebunească în tine”

După cursă, campionul român a vorbit, în exclusivitate pentru TVR, despre bucuria victoriei, presiunea de a rămâne constant la cel mai înalt nivel și motivația pe care și-a regăsit-o după ce și-a îndeplinit marele obiectiv al carierei: titlul olimpic.

„În primul rând, sunt foarte fericit. În al doilea rând, pentru mine înseamnă că mă ajută să-mi demonstrez că nu pot doar să fiu bun și atât, deși nu e «numai» atât. Pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top o dată. Sunt foarte mândru de mine, de echipa mea și de oamenii mei”, a declarat David Popovici după finală.

Popovici a mărturisit că, după ce a devenit campion olimpic, a fost nevoit să își regândească obiectivele și motivația.

„Clar e o provocare care m-a lovit, să zicem, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu, acum doi ani, la Jocuri: să fiu campion olimpic. A trebuit să-mi reanalizez și să-mi regândesc cumva opțiunile. „Am ajuns să înot nu pentru obiective și titluri. Le-am atins, le-am îndeplinit, le-am obținut. Pur și simplu, înot de dragul de a excela, de dragul performanței. Și, de ce nu, de ce să nu fiu cel mai bun?”

David Popovici a vorbit și despre mentalitatea necesară în momentul unei curse: „Trebuie să ai o încredere nerezonabilă, o încredere aproape nebunească în tine. Să manifești faptul că asta se va întâmpla: eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig.”

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