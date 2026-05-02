Bărbatul a urmărit grupul de cicliști și a claxonat insistent

Incidentul a avut loc pe 23 aprilie, în comitatul Cherokee, Georgia, în timpul unei plimbări săptămânale organizate de North Georgia Cycling Association. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi urmărit grupul de cicliști cu SUV-ul său, claxonând insistent.

„Pur și simplu excesiv. Nu a ridicat mâna de pe claxon”, a declarat Richard Collins, liderul grupului.

În filmarea incidentului se poate observa cum vehiculul negru intră în grupul de cicliști.

A driver in Canton, Georgia, was charged with aggravated assault after allegedly striking a bicyclist with his vehicle and knocking the rider off their bike in late April, according to Atlanta News First, citing authorities.

„M-am întors spre stânga și, în acel moment, mașina era pe piciorul meu stâng”, a spus Collins.

Acesta a suferit răni la umăr, cot și genunchi, fiind tratat la fața locului de paramedici. Ulterior, un ortoped a constatat că bărbatul avea o fractură la coloana vertebrală inferioară.

Autoritățile din comitatul Cherokee au declarat că șoferul a fost reținut la domiciliul unui vecin. Bărbatul este acuzat de părăsirea locului accidentului, conducere agresivă și nerespectarea distanței de siguranță față de bicicliști.

Reacții în urma incidentului din Georgia

Într-o declarație, North Georgia Cycling Association a mulțumit autorităților pentru „răspunsul rapid și profesionalismul lor”.

Organizația a subliniat importanța respectării regulilor de circulație și a distanței de siguranță de trei metri față de biciclete: „Încurajăm toți participanții la trafic să respecte regulile drumului, să fie vigilenți și să se respecte reciproc. Împărțirea responsabilă a drumurilor ajută la siguranța tuturor”.

„De asemenea, încurajăm pe toată lumea să manifeste grijă, răbdare și bunătate unii față de alții, atât în trafic, cât și în afara lui. Cel mai important, suntem recunoscători că cei implicați au ajuns acasă în siguranță la cei dragi”.

Collins, liderul grupului de cicliști, a adăugat: „Sper doar că această experiență va crește gradul de conștientizare cu privire la regulile drumului pentru cicliști și la modul în care șoferii ar trebui să permită păstrarea unei distanțe de siguranță de 3 metri”.

