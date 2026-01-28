Un aer mai curat, chiar și când gătești

Echipa a analizat particulele eliberate în aer în timpul gătirii a 12 alimente populare, printre care cartofi tip „smiley”, inele de ceapă, cârnați, bacon sau pui. Au fost măsurate particulele fine (PM) și compușii organici volatili (VOCs), doi indicatori importanți ai poluării aerului din interior.

Rezultatele au arătat că air fryer-ul produce semnificativ mai puține emisii decât prăjirea superficială sau în baie de ulei. Chiar și în cazul alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi, precum baconul sau inelele de ceapă, prăjirea în air fryer a generat doar o mică parte din emisiile observate la prăjirea clasică.

Potrivit cercetătorilor, prăjirea în ulei a produs niveluri de compuși organici volatili de 10 până la 100 de ori mai mari decât air fryer-ul.

„Rezultatele confirmă că, deși alimentele grase produc mai multe emisii chiar și în air fryer, acestea reprezintă doar o fracțiune din ce vedem la metodele clasice de prăjire”, a declarat Ruijie Tang, primul autor al studiului.

Un detaliu esențial: cât de curat este air fryer-ul

Există însă o condiție importantă. Beneficiile pentru calitatea aerului se reduc dacă aparatul nu este curățat corespunzător. Testele făcute pe un air fryer folosit de peste 70 de ori au arătat cu 23% mai mulți compuși organici volatili și de peste două ori mai multe particule fine față de un aparat curățat complet.

Profesorul Christian Pfrang, coordonatorul studiului, explică că „utilizarea repetată a air fryer-ului fără posibilitatea de a curăța suprafețele mai greu accesibile poate anula o parte din beneficiile pentru calitatea aerului din interior”.

Aerul din casă, esențial pentru sănătatea organismului

Cercetătorii subliniază că aerul din interiorul locuințelor este tot mai important pentru sănătate, mai ales în contextul în care oamenii petrec mult timp în spații închise.

„Deși emisiile nu sunt la un nivel care să provoace îngrijorare imediată pentru familii, rezultatele arată clar importanța unui design care să permită curățarea temeinică a air fryer-ului”, a mai spus profesorul Pfrang.

Cu întreținere regulată și ventilație adecvată, air fryer-ul poate fi o opțiune mai prietenoasă cu mediul și cu aerul din locuință decât prăjirea tradițională în ulei, mai ales în gospodăriile unde calitatea aerului interior este o preocupare reală. Și nu uitați că aerisirea zilnică este foarte importantă pentru sănătatea noastră, chiar și când afară este iarnă.

