Un aer mai curat, chiar și când gătești

Echipa a analizat particulele eliberate în aer în timpul gătirii a 12 alimente populare, printre care cartofi tip „smiley”, inele de ceapă, cârnați, bacon sau pui. Au fost măsurate particulele fine (PM) și compușii organici volatili (VOCs), doi indicatori importanți ai poluării aerului din interior.

Rezultatele au arătat că air fryer-ul produce semnificativ mai puține emisii decât prăjirea superficială sau în baie de ulei. Chiar și în cazul alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi, precum baconul sau inelele de ceapă, prăjirea în air fryer a generat doar o mică parte din emisiile observate la prăjirea clasică.

Potrivit cercetătorilor, prăjirea în ulei a produs niveluri de compuși organici volatili de 10 până la 100 de ori mai mari decât air fryer-ul.

„Rezultatele confirmă că, deși alimentele grase produc mai multe emisii chiar și în air fryer, acestea reprezintă doar o fracțiune din ce vedem la metodele clasice de prăjire”, a declarat Ruijie Tang, primul autor al studiului.

Un detaliu esențial: cât de curat este air fryer-ul

Există însă o condiție importantă. Beneficiile pentru calitatea aerului se reduc dacă aparatul nu este curățat corespunzător. Testele făcute pe un air fryer folosit de peste 70 de ori au arătat cu 23% mai mulți compuși organici volatili și de peste două ori mai multe particule fine față de un aparat curățat complet.

Profesorul Christian Pfrang, coordonatorul studiului, explică că „utilizarea repetată a air fryer-ului fără posibilitatea de a curăța suprafețele mai greu accesibile poate anula o parte din beneficiile pentru calitatea aerului din interior”.

Aerul din casă, esențial pentru sănătatea organismului

Cercetătorii subliniază că aerul din interiorul locuințelor este tot mai important pentru sănătate, mai ales în contextul în care oamenii petrec mult timp în spații închise.

„Deși emisiile nu sunt la un nivel care să provoace îngrijorare imediată pentru familii, rezultatele arată clar importanța unui design care să permită curățarea temeinică a air fryer-ului”, a mai spus profesorul Pfrang.

Cu întreținere regulată și ventilație adecvată, air fryer-ul poate fi o opțiune mai prietenoasă cu mediul și cu aerul din locuință decât prăjirea tradițională în ulei, mai ales în gospodăriile unde calitatea aerului interior este o preocupare reală. Și nu uitați că aerisirea zilnică este foarte importantă pentru sănătatea noastră, chiar și când afară este iarnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Unica.ro
Radu Mazăre: De la închisoare în România, la succes în Madagascar. Cum arată complexul turistic de lux pe care l-a construit acolo. „Spiritele strămoșilor ne-au permis să construim!”
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Elle.ro
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
gsp
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.RO
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
GSP.RO
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Spitalul mobil COVID de la Iași, greu de relocat: 13 milioane de euro, abandonate în câmp
Exclusiv
Știri România 09:10
Spitalul mobil COVID de la Iași, greu de relocat: 13 milioane de euro, abandonate în câmp
Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte”
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Anders Aslund, fost consilier al lui Boris Elțîn și expert în geopolitică: „Nici o persoană sănătoasă la cap nu poate avea încredere în SUA atât timp cât Trump este președinte”
Parteneri
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Adevarul.ro
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Fanatik.ro
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Elle.ro
Fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, apariție uimitoare la prezentarea Dior Couture. Cum arată Deva, în vârstă de 21 de ani. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”
Interviu
Stiri Mondene 27 ian.
Ce bărbați speră să găsească Daniela Ciocan la emisiunea „Mireasa: Meciul Iubirii”: „Am multe așteptări”
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Stiri Mondene 27 ian.
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
"Nimeni nu vrea să creadă". Durere de nedescris pentru familiile tinerilor morţi în accidentul din Timiş
ObservatorNews.ro
"Nimeni nu vrea să creadă". Durere de nedescris pentru familiile tinerilor morţi în accidentul din Timiş
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
GSP.ro
Minorul implicat în crima din Cenei, junior al unui club important de fotbal: „O lua razna, lovea copiii pe teren!” » Mărturii și detalii înfiorătoare
Parteneri
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Mediafax.ro
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
StirileKanalD.ro
VIDEO UPDATE Momentul accidentului cumplit din Timiș, în care 7 bărbați au murit. Alte 3 persoane au fost rănite grav
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Redactia.ro
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci
KanalD.ro
BREAKING NEWS Carnagiu pe E70, în Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața în urma impactului. În microbuz se aflau zece cetățeni greci

Politic

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 27 ian.
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 27 ian.
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”
Fanatik.ro
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea balerinele lui”
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani