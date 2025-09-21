Ce este echinocțiul de toamnă?

Termenul „echinocțiu” provine din latinescul aequinoctium, însemnând „noapte egală”. Acesta descrie momentul în care durata zilei este aproape egală cu cea a nopții. În fiecare an, avem două echinocții: cel de primăvară (19-21 martie) și cel de toamnă (21-24 septembrie).

Conform Institutului de Mecanică Cerească și Calcul al Efemeridelor (IMCCE), în 2025, fenomenul va avea loc pe 22 septembrie, la ora 20.19, ora României. Pentru pasionații de astronomie, acest moment reprezintă un echilibru perfect între zi și noapte, cu Soarele traversând ecuatorul ceresc.

De ce data echinocțiului variază?

Calendarul gregorian are 365 de zile, în timp ce un an tropic durează 365 de zile, 5 ore și 48 de minute. Această diferență creează un decalaj care se corectează prin introducerea anului bisect, explicând astfel variația datei echinocțiului de la un an la altul.

Semnificații culturale

Echinocțiul de toamnă are diverse semnificații culturale în întreaga lume:

În tradițiile celtice, se sărbătorește Mabon, un festival al recoltelor.

În Japonia, are loc Ohigan, când familiile vizitează mormintele strămoșilor.

În China și Vietnam, coincide cu Festivalul Lunii, sărbătorit cu prăjituri speciale.

Tradiții românești

În România, echinocțiul de toamnă marchează sfârșitul muncilor agricole și începutul pregătirilor pentru iarnă. Tradițiile includ:

Strângerea recoltelor înainte de echinocțiu

Aprinderea unei lumânări pentru protecția casei

Rostirea rugăciunilor de mulțumire pentru recolte

Evitarea conflictelor în ziua echinocțiului

Odată cu trecerea echinocțiului, zilele se vor scurta vizibil. Serile vor deveni mai întunecate mai devreme, iar diminețile mai răcoroase. Un alt eveniment important va fi trecerea la ora de iarnă, care se va produce în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră.