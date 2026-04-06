„Aveam nevoie de o mașină mai mare”

O tânără din Viena a ajuns în centrul unui proces după ce și-a vândut mașina, un Audi A3. La doar o săptămână de la tranzacție, cumpărătorul a cerut returnarea vehiculului și a acționat-o în instanță.

În august 2024, Julia, în vârstă de 26 de ani, era însărcinată și a decis să își vândă Audi-ul A3 Sportback, care avea aproximativ 140.000 de kilometri la bord. Mașina, echipată cu tracțiune integrală, trecuse cu doar câteva luni înainte inspecția tehnică, fără defecte.

„Am avut nevoie pur și simplu de o mașină mai mare”, a declarat tânăra pentru Heute.

Autoturismul a fost scos la vânzare pentru 18.500 de euro pe platforma Willhaben. După trei vizionări și testări amănunțite, inclusiv în prezența fratelui cumpărătorului, care s-a prezentat drept mecanic, cei doi au decis să cumpere mașina pentru 16.000 de euro.

Cumpărătorul a refuzat verificarea independentă

Julia a propus în repetate rânduri efectuarea unei verificări într-un service independent, pentru a asigura transparența tranzacției.

Cumpărătorul a refuzat însă, considerând procedura prea complicată și dorind să economisească costurile. A preferat să ducă mașina în service-ul lui de încredere, dar, pentru că atelierul respectiv era închis în luna august, a renunțat complet la verificare.

La aproximativ o săptămână de la achiziție, cumpărătorul a revenit și a solicitat returnarea mașinii, susținând că au fost descoperite defecte grave: probleme la sistemul de tracțiune integrală, pierderi de ulei la motor și scurgeri la sistemul de evacuare.

A fost prezentat și un deviz de reparații de aproximativ 7.500 de euro.

Proces după o săptămână de la vânzare

Vânzarea a fost realizată între două persoane fizice, iar în contract a fost inclusă excluderea garanției, motiv pentru care tânăra a refuzat să accepte returnarea autoturismului.

La scurt timp, cumpărătorul a decis să deschidă un proces în instanță.

„Situația a fost extrem de dificilă pentru mine, mai ales că eram însărcinată în momentul vânzării, iar mașina era demonstrabil în stare de funcționare și sigură pentru circulație”, a declarat Julia.

Obligată să plătească 28.000 de euro

Instanța a pronunțat o hotărâre nedefinitivă, potrivit căreia vânzătoarea trebuie să răscumpere mașina, plătind și o dobândă de 4%, precum și cheltuielile de judecată.

Femeia, care ar trebui să plătească aproximativ 28.000 de euro, a contestat decizia: „Noul proprietar a făcut un schimb de ulei, a înlocuit un etrier de frână și apoi a cerut returnarea mașinii. Nu este în regulă”.

În plus, un expert ar fi stabilit că sistemul de tracțiune integrală este funcțional.

Cazul urmează să fie judecat într-o instanță superioară.