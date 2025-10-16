Cât câștigă un camionagiu în SUA

Meseria de camionagiu înseamnă ore nesfârșite la volan și o responsabilitate uriașă pe șosea. Este o profesie solicitantă, fizic și psihic, care nu este întotdeauna apreciată pe măsura efortului.

Totuși, condițiile și salariile diferă enorm de la o țară la alta. Un șofer spaniol a dezvăluit cât câștigă pentru munca sa în Statele Unite.

Cunoscut pe rețelele sociale sub numele de „El Heavy” (@uncaminosindestino), Jesús își împărtășește viața de camionagiu pe TikTok. Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, el a arătat cât a câștigat în ultima săptămână de muncă în SUA, cea mai profitabilă de până acum.

„Luna trecută am doborât un record la kilometraj, la limită, dar tot record. Așa că, fiind săptămâna în care am primit bonusul, am doborât și recordul de câștig săptămânal”, a explicat Jesús, potrivit publicației spaniole eleconomista.es.

Șoferul de TIR spune că a bătut recordul de câștiguri

Pe fluturașul de salariu se vede clar suma: 2.760 de dolari net pentru o săptămână de lucru.

De obicei, în celelalte trei săptămâni ale lunii, primește aproximativ 1.155 de dolari pe săptămână. Asta înseamnă că pentru 28 de zile de muncă ajunge la 6.225 de dolari. Adăugând și restul zilelor din lună, Jesús estimează un venit total de 6.550 – 6.700 de dolari, echivalentul a circa 5.900 de euro pe lună.

Jesús a muncit din greu în ultimele luni și, datorită acestui fapt, salariul său a fost bun: „Lucrurile nu au mers prost în opt luni”.

Glumește, spune că va fi bombardat cu tot felul de comentarii cum că a fost exploatat, dar că va râde de astfel de asta când va pleca 4 zile în vacanță. Înainte de a-și putea lua concediul, mai trebuie să fie plătit pentru o săptămână, deoarece este plătit săptămânal.

Ce salarii pot primi șoferii de camion în Europa și SUA

Un șofer de camion câștigă în Europa în medie între aproximativ 1.300 și 3.800 de euro pe lună, în funcție de țară. De exemplu, în Luxemburg salariul mediu este de circa 3.800 de euro, în Germania circa 3.500 de euro, iar în țări din Europa de Est cum sunt Polonia sau Lituania salariile sunt mai mici, între 1.300 și 1.500 de euro pe lună.

În Statele Unite, salariul mediu unui șofer de camion este mult mai mare, în jur de 95.000 de dolari pe an, adică aproximativ 7.900 de dolari pe lună. Totuși, salariile variază mult în funcție de tipul de traseu (local, regional sau lung), experiență, specializare, și regiunea în care lucrează șoferul.

Cele mai bine plătite orașe pentru șoferii de camion în SUA sunt Washington DC, Phoenix, Dallas și Houston, unde salariile pot depăși 100.000 de dolari anual.

În 2025 salariile șoferilor de camion au evoluat pozitiv în Europa, dar diferențele față de SUA rămân semnificative, în contextul unui nivel salarial mai ridicat și a reglementărilor specifice pieței americane comparativ cu cea europeană.

