Europa este recunoscută pentru rețeaua sa vastă de autostrăzi. Potrivit celor mai recente date statistice, lungimea autostrăzilor de pe continentul nostru a crescut în ultimii aproape douăzeci de ani cu circa 60% sau, mai exact, cu peste 30.000 de kilometri. Unele state se pot lăuda cu rețele extinse de astfel de șosele de mare viteză, care le permit să-și eficientizeze transportul terestru și să stimuleze dezvoltarea economică. În acest context, România și țările vecine sale dețin un rol important în peisajul autostrăzilor europene, iar în cele ce urmează îți vom spune care sunt țările cu cei mai mulți kilometri de autostradă și unde se situează din acest punct de vedere țara noastră.

Ce este o autostradă

O autostradă este o șosea de mare capacitate și mare viteză, care este destinată exclusiv circulației autovehiculelor cu sau fără remorci. Autostrăzile sunt prevăzute cu două căi unidirecționale cu câte două sau mai multe benzi de circulație și o bandă de urgență pe fiecare sens. Acestea sunt separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepțional, prin alte modalități, cu excepția unor locuri speciale sau cu caracter temporar. Cele mai multe autostrăzi sunt prevăzute cu locuri de parcare și de odihnă, benzinării, restaurante etc., iar intrarea și ieșirea sunt permise doar în locuri special amenajate.

Autostrada E19 în apropiere de Paris

Autostrăzile sunt proiectate pentru a facilita circulația rapidă și sigură a autovehiculelor între zone urbane sau regionale importante dintr-o țară. Acestea mai sunt caracterizate și de alte elemente distinctive, cum ar fi numărul limitat de ieșiri, lipsa intersecțiilor la nivel, marcaje speciale și semnalizare specifică. Scopul principal al unei autostrăzi este acela de a asigura un flux rapid și eficient al traficului rutier pe distanțe lungi, reducând timpii de călătorie și creând o rețea fiabilă de transport atât pentru persoane, cât și pentru mărfuri.

Când au apărut primele autostrăzi în Europa

Prima porțiune de drum asemănătoare unei autostrăzi așa cum o știm cu toții astăzi a fost construită în Berlin de către societatea AVUS (n.n. – Automobil Verkehrs und Übungs Straße). Aceasta a fost inaugurată la data de 24 septembrie 1921 ca pistă pentru teste și viteză cu benzile de circulație separate, a fost finanțată din fonduri private și avea o lungime de 10 kilometri.

În anul următor, în Italia, la propunerea inginerului Piero Puricelli, s-a început proiectarea primei autostrăzi din lume. Aceasta se numea „Autostrada dei Laghi” (n.n. – Autostrada Lacurilor), și făcea legătura între Milano și lacurile Como și Maggiore. În 1923 a fost inuagurat primul tronson, de la Milano la Gallarate, cu un nod şi pasaje denivelate în dreptul localității Legnano. 1924 avea să fie anul în care a fost inaugurată cea mai lungă autostradă la acea vreme. Proiectată de același Puricelli, aceasta avea o lungime totală de 85 de kilometri, avea o singură bandă de circulație pe sens și lega orașele Milano și Varesse. În 1925 a fost inaugurat ultimul tronson, între Gallarte și Vergiate.

Prima autostradă din Germania așa cum o știm cu toții astăzi a fost autostrada A555 și a fost inaugurată la data de 6 august 1932, finalizată cu zonă mediană în 1958.

Ce beneficii au autostrăzile

Așa cum spuneam, autostrăzile sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a unei regiuni sau a unei țări. Aceste șosele de mare viteză au multiple beneficii. Iată câteva dintre cele mai importante:

Viteză și eficiență. Autostrăzile permit mașinilor să se deplaseze cu mari viteze în condiții de siguranță, reducând semnificativ timpul unei călătorii între două puncte aflate la mare distanță.

Conectivitate regională și internațională. Autostrăzile au un rol esențial în conectarea unor regiuni și țări, facilitând transportul de persoane, mărfuri și servicii. Astfel, contribuie la dezvoltarea relațiilor comerciale și culturale între comunități și națiuni, promovând cooperarea și schimbul de cunoștințe.

Siguranță rutieră. Datorită caracteristicilor specifice, precum separarea traficului, absența intersecțiilor la nivel și limitele de viteză, autostrăzile sunt considerate unele dintre cele mai sigure rute de transport rutier, prezentând un risc redus de accidente, potrivit site-ului Motoringresearch.com.

Reducerea aglomerației. Prin furnizarea unei rute directe și rapide între două destinații, autostrăzile reduc aglomerația în zonele urbane și pe drumuri unde traficul este congestionat, sporind astfel eficiența generală a rețelei de transport rutier.

Dezvoltare economică. Dezvoltarea unei rețele extinse de autostrăzi poate spori accesibilitatea la regiuni izolate, stimulând totodată turismul și dezvoltarea economică și atragerea investițiilor în zonele respective.

Unde este cea mai lungă autostradă din Europa

Cu siguranță nu există conducător auto în România care să nu fi auzit de renumitele autostrăzi „no limit” din Germania, așa-numitele „Autobahn”-uri. Deși actuala rețea de autostrăzi din această țară nu este cea mai lungă din Europa, având o lungime totală de aproape 13.000 de kilometri, Germania dispune de cea mai lungă autostradă de pe Bătrânul Continent.

Autostrada A7 din Germania

Aceasta se numește Bundesautobahn 7 și măsoară nu mai puțin de 963 de kilometri, fiind aproape tot atât de lungă cât toată rețeaua de autostrăzi care există la ora actuală în România! Atât este de lungă această autostradă încât ea străbate Germania de la granița cu Austria și până în nord la frontiera cu Danemarca.

Care sunt țările cu cei mai mulți km de autostradă

Deși autostrăzile constituie doar o mică parte din întreaga rețea de drumuri europene, lungimea lor s-a triplat în ultimii 30 de ani. După cum spuneam, Germania deține cea mai lungă autostradă din Europa, însă nu are și cea mai mare rețea de autostrăzi. Campioana Europei la acest capitol este Spania, care are 17.228 de kilometri de autostrăzi, conform datelor Eurostat valabile pentru anul 2021. Rețeaua spaniolă de autostrăzi este cea mai mare din Europa, iar la nivel mondial ocupă locul 11. În Spania există două categorii de autostrăzi, Autopistas și Autovias. Acestea din urmă sunt autostrăzile fără taxă și, de obicei, foarte aglomerate, în timp ce Autopistas sunt autostrăzile cu taxă, iar circulaţia pe ele este mult mai uşoară.

Pe locul al doilea în clasament se situează Germania, cu 12.917 kilometri, și este de notorietate faptul că pe renumitele „Autobahn”-uri nu există limită de viteză și nici nu se percep taxe pentru autovehicule de până la 7,5 tone. Podiumul este completat de Franța, cu o rețea de autostrăzi cu o lungime totală de 11.882 de kilometri, care este una dintre cele mai dense din lume, cu 146 de kilometri de șosele la 100 km2.

Iată cum se prezintă Top 10 al țărilor europene cu cele mai mari rețele de autostrăzi:

1. Spania 17.228 km

2. Germania 12.917

3. Franţa 11.882

4. Italia 6.758

5. Turcia 3.633

6. M. Britanie 3.557

7. Portugalia 2.992

8. Țările de Jos 2.808

9. Grecia 2.311

10. Austria 2.249

Câți kilometri de autostradă are România

România a apărut pe harta europeană a autostrăzilor în anii ʼ70, când a fost construită prima șosea de acest tip din țară, și anume autostrada A1 – București-Pitești. La momentul la care a fost dat în folosință tronsonul în lungime de 96 de kilometri, în 1972, țara noastră se situa pe poziția a 12-a în clasamentul european al țărilor după numărul de kilometri de autostradă, înaintea unor țări precum Portugalia sau Cehia.

Autostrada A3, în apropiere de Bucureşti

În momentul de față, România ocupă locul 21 în același top. Potrivit cifrelor oficiale, țara noastră a depășit pragul de 1.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Din capul locului trebuie să spunem că majoritatea țărilor din regiune stau mai bine la numărul de kilometri, raportat la suprafață și la numărul de locuitori. Odată cu inaugurarea, în urmă cu o lună, a unei porțiuni de 13,5 kilometri de pe Autostrada A3 – Transilvania, România a ajuns la 1.004 kilometri de șosele de mare viteză: autostrăzi și drumuri expres, cu vreo 200 de kilometri mai puțin decât Danemarca și Irlanda. Această bornă a fost atinsă odată cu deschiderea segmentului care leagă localitățile Nușfalău și Suplacu de Barcău, în județul Sălaj.

Câţi km de autostradă au vecinii României

Țara cu cea mai extinsă rețea de autostrăzi dintre vecinele României este Ungaria, care dispune de 1.832 de kilometri de autostrăzi, la o suprafață și o populație de aproximativ două ori mai mici decât țara noastră. Vecinii de la nord-vest sunt urmați la mică distanță de Croația, care dispune de 1.318 kilometri de autostradă, în timp ce Serbia și Bulgaria nu au atins încă borna de 1.000 de kilometri. În momentul de față, sârbii au 925 de kilometri, iar bulgarii – 846 de kilometri de autostrăzi. În ceea ce o privește, vecina de la sud de Dunăre are o proporție mai bună a kilometrilor de drumuri de mare viteză raportat la suprafața țării și la populație.

Totodată, Slovenia, una dintre cele mai dezvoltate țări europene, dispune de 623 de kilometri de autostrăzi, însă, ținând cont de faptul că are o suprafață de 20.273 km2 și o populație de peste 2,11 milioane de locuitori, rețeaua de autostrăzi este mai mult decât suficientă. Mult mai rău decât România stă Ucraina, care are doar 199 de kilometri de autostradă, adică mai puțin decât Autostrada Soarelui A2, care are o lungime de aproximativ 202 kilometri. Mergând mai departe, trebuie să știi că rețeaua de drumuri din Republica Moldova însumează circa 10.680 de kilometri, însă nu există nici măcar un kilometru de autostradă.

Pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru o infrastructură modernă de transport rutier, majoritatea capitalelor țărilor din regiune au dezvoltat inele de autostrăzi. Și la acest capitol lider este tot Ungaria, unde rețeaua de autostrăzi din jurul capitalei Budapesta are o densitate de 120 de kilometri pentru fiecare 1.000 km2. O altă rețea de autostrăzi foarte dezvoltată este și cea din jurul orașelor Viena și Praga, cu câte 100 de kilometri.

