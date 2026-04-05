Creșteri semnificative ale tarifelor turistice

În Barcelona, tariful pe noapte pentru hotelurile de cinci stele a crescut de la 3,50 euro la 7 euro. În afara Barcelonei, creșterile vor fi implementate treptat, de la 4,50 euro pe noapte între aprilie 2026 și martie 2027, până la 6 euro pe noapte. De asemenea, Consiliul Local Barcelona are acum dreptul de a majora suprataxa turistică municipală de la 4 euro la 8 euro până în 2029, o creștere care se va realiza progresiv cu câte un euro anual.

Nu doar Barcelona este afectată. Alte zone din nord-estul Spaniei, precum Costa Brava și Girona, au primit, de asemenea, dreptul de a aplica o suprataxă de până la 4 euro pe noapte.

„Creșterea taxelor turistice reprezintă o măsură necesară pentru susținerea infrastructurii turistice și îmbunătățirea serviciilor”, au declarat oficialii locali.

Cum vor fi folosiți banii din taxa turistică majorată

Veniturile generate din aceste taxe vor fi împărțite în două direcții principale: 25% vor fi alocate pentru inițiativele de locuințe accesibile, iar restul de 75% vor finanța programul „Fomento del Turismo”, destinat sprijinirii serviciilor precum curățenia, securitatea și întreținerea infrastructurii turistice.

Noua lege a fost susținută de Partidul Socialiștilor din Catalonia (PSC), Stânga Republicană din Catalonia (ERC) și Catalunya en Comú (Comuns). Introducerea taxei turistice regionale, cunoscută și sub numele de „ecotaxă”, nu este însă o noutate pentru Catalonia. Aceasta a fost implementată pentru prima dată în 2012 și se aplică tuturor tipurilor de cazare, de la hoteluri și apartamente până la croaziere.

Măsura vine într-un moment în care Catalonia, una dintre cele mai populare destinații turistice din Spania, atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume. Cu toate acestea, rămâne de văzut în ce măsură această creștere a taxelor va influența numărul de turiști, în special al celor britanici, care reprezintă o parte semnificativă a vizitatorilor regiunii.