Cum arată TIFF în criza COVID. Interviu cu Tudor Giurgiu, cu o săptămână înainte de startul celui mai mare festival de film din țară

Din discuția cu Tudor Giurgiu despre cum va arăta anul acesta Transilvania International Film Festival (TIFF) în Cluj-Napoca, reiese că ”totul se reconfigurează, totul se schimbă” – este expresia cea mai potrivită.

Tudor Giurgiu

Am stat de vorbă la sediul TIFF din București, pe terasa pe care-am împărțit-o cu o pisică din vecini. O oră de liniște în mijlocul unei zile cu schimbări și presiune, cum sunt cele dinaintea începerii festivalului, în care Giurgiu, clujean la origini și inițiatorul și directorul TIFF, a vorbit despre cum va arăta TIFF-ul în 2020, anul când pandemia a închis sălile de cinema și ne-a obligat la consum cultural doar în online.

Festivalul va avea lor între 31 iulie și 9 august. Într-un format mai restrâns – Giurgiu îi spune ”butic” – și cu o serie întreagă de schimbări, dar se întâmplă.

Noi spații de proiecție

Toate filmele vor fi proiectate în aer liber. Pe lângă Piața Unirii, Iulius Parc Open Air, Castelul Banffy din Bonțida și Parcul de sculpturi Arkhai din Vlaha, care făceau parte din programul festivalului și în anii trecuți, în 2020, echipa de organizare TIFF a găsit spații noi în aer liber: curți de licee vechi – Liceul Báthory István, Liceul Apáczai Csere János și Colegiul Național George Coșbuc – , un amfiteatru în aer liber al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), curtea Episcopiei Bisericii Unitariene, Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Castelul Banffy din Bonțida, unde are loc festivalul Electric Castle, devine spațiu de proiecție pentru TIFF

Despre toate locurile noi de proiecție, împrăștiate în tot orașul și-n împrejurimi (față de concentrarea în centrul orașului, cum se întâmpla până acum), Giurgiu spune că sunt o ocazie perfectă pentru explorări. Cei care vin la festival au ocazia să cunoască Clujul mai bine, așa cum făceau când mergeau în vacanțe în orașe din alte țări.

M-aș bucura să văd oameni mulți din alte orașe din țară care au acum șansa să vină să vadă Clujul, să-l descopere și să-și facă mini-vacanțe la Cluj și să descopere și o regiune fascinantă, dar să vină și la film. Un fel de turism intern cultural. Tudor Giurgiu:

Dar e valabil și pentru clujeni. ”Cred că pentru mulți clujeni o să fie și o ocazie bună să-și redescopere orașul pentru că în multe locuri dintre astea nu au fost, sunt convins, absolut deloc. A fost singura soluție de a ne reconfigura”, spune Tudor Giurgiu.

Mai mult, fondatorul festivalului crede că ediția din acest an le aparține lor, clujenilor.

”În rândul amicilor mei clujeni, e această zicală care spune că ei se bucură de TIFF în prima parte a lui, de când începe până joi, când vin bucureștenii, pentru că joi încep tradițional Zilele Filmului Românesc, și atunci, într-adevăr, începe puhoiul. Anul ăsta o să fie diferit, pentru că și filmele românești vor fi prezentate unele de marți. Dacă e o ediție care să fie a clujenilor, asta e”, explică organizatorul.

Mutarea proiecțiilor în aer liber are numeroase consecințe. De exemplu, filmele pot fi proiectate doar începând cu ora 21.30, când se lasă întunericul.

Vor fi însă și excepții: în unele spații, vor fi montate ecrane LCD, care permit proiecții și de la ora 19.00 sau mai devreme, în cazul filmelor pentru copii.

La majoritatea proiecțiilor, însă, e vorba de ecrane tradiționale și ore târzii în noapte, lucru care-i provoacă griji lui Tudor Giurgiu. O dată, pentru că în unele spații nu au acces nelimitat în noapte, și în al doilea rând, pentru că se teme că noul program nocturn îi va îndepărta pe unii dintre spectatori.

Aș vrea să văd incinte pline de 400 de oameni la 12 noaptea. Asta mi s-ar părea foarte frumos: să văd că atașamentul oamenilor față de cultura festivalului nu s-a schimbat și această schimbare de ore nu strică legătura lor cu TIFF-ul. Tudor Giurgiu:

Ce reguli trebuie să respecte spectatorii

La o proiecție de film, ”e ritualul pe care îl știm deja: mască, termometru”, explică Tudor Giurgiu.

Spațiile de proiecție vor fi îngrădite, pentru a permite accesul doar celor 400 sau 500 de oameni cu bilete. Scaunele vor fi grupate câte două sau doar câte unul. Așa, cine vine singur nu are de ce să-și facă griji, iar cei care vin în grupuri mai mari ocupă scaunele după schema de câte două.

La finalul unei proiecții, scaunele sunt dezinfectate. Asta înseamnă și că intervalul dintre filme a crescut și, față de anii trecuți, nu se intră pentru un film nou imediat după ce ies cei de la filmul anterior.

Biletele pentru filme se cumpără online – deja au fost puse în vânzare pe tiff.eventbook.ro. Există o singură casă de bilete fizică, în Piața Unirii, dar organizatorii insistă ca publicul să cumpere biletele online.

Restrângerea e valabilă și pentru tipărituri. Au renunțat la multe dintre ele pentru că organizatorii încurajează folosirea site-ului. De exemplu, catalogul de festival, cu programul și detalii despre filme, este disponibil deja online, pe site-ul festivalului.

Ploaie = reprogramarea proiecției

Proiecțiile în aer liber mai au un dezavantaj: ploile. Așa cum știu cei care au mai fost măcar o dată la festival, ploile la TIFF sunt un fel de invitați speciali care vin când te aștepți mai puțin.

În cazul acesta, dacă va începe ploaia în timpul unei proiecții de film și nu se va putea continua vizionarea, filmul va fi reprogramat.

Giurgiu spune că au prevăzut în bugetul festivalului posibilitatea să-l prelungească cu două zile, pentru a face loc filmelor care au fost suspendate din cauza unor eventuale ploi.

Apropo de buget, anul acesta, echipa a cheltuit 10.000 de euro pe tot necesarul de materiale pentru dezinfecție și securitate pentru toată durata festivalului.

Din bugetul total, care, în 2020, a ajuns la peste un milion de euro, nu e un procent atât de mare, dar, spune Giurgiu, în anii trecuți aceste cheltuieli nu existau.

Toate regulile de securitate și toate mecanismele după care sunt organizate proiecțiile sunt trecute pe la Direcția de Sănătate Publică (DSP). Tudor Giurgiu spune că anul acesta au avut un om în echipă care s-a ocupat de aprobările și consultările cu DSP. E o funcție care nu exista până acum, o extindere a unui job care avea în grijă securitatea.

”Nu facem niciun rabat de la normele de securitate, pentru că e important să vadă și alții că, dacă faci lucrurile cum trebuie, nu ai cum să ai probleme. Cred că, prin tipul ăsta de politici și de atitudine matură, am convins și mulți sponsori să rămână cu noi, să nu ne taie din bugete”, spune Giurgiu.

A luat în considerare anularea TIFF-ului? Nu, echipa a lucrat cu foarte multe scenarii, dar anularea nu a fost unul dintre ele.

Cred că singura restrângere ar putea să apară dacă se revine la stare de urgență și la restricții de călătorie, cum a fost lockdown-ul din primăvară. Dar deja Guvernul a declarat că în momentul ăsta nu se ia în calcul, ci doar restricții în zona focarelor. Din fericire, Clujul nu e o zonă afectată. Tudor Giurgiu:

Echipa a renunțat la ce era clar că nu se poate face – de exemplu, un concert cu o trupă mare din Anglia sau invitații speciali din afara țării – și s-a concentrat la ce se poate face.

Asta include, pe lângă proiecțiile de film, câteva mici concerte înaintea filmelor, printre care și cel al Surorilor Osoianu din Chișinău, o expoziție dedicată lui Federico Fellini, regizorul italian de la nașterea căruia se împlinesc 100 de ani, și discuții cu cineaști români.

Într-un an în care s-au lansat mai puține filme, programul TIFF e destul de generos. Vor fi multe premiere de producții românești, dar și producții internaționale care se văd pentru prima oară la noi.

Programul TIFF e făcut în funcție de filmele lansate până în martie, inclusiv cele văzute de echipă la Berlinale, care s-a ținut între 20 februarie și 1 martie.

Publicul românesc va vedea filmele premiate cu Ursul de Aur – filmul ”There Is No Evil”, regia Mohammad Rasoulof – și Ursul de Argint – filmul ”The Woman Who Ran”, regia Hong Sangsoo.

Pe lângă producțiile străine, sunt multe filme românești care sunt în premieră mondială sau premieră în România.

”Pentru publicul nostru mă bucur că sunt două documentare foarte tari: Acasă al lui Radu Ciorniciuc, a fost (premiat) la Sundance, și Lemn al Monicăi Lăzurean-Gorgan care vor avea prima proiecție în România la TIFF”, spune Giurgiu.

Radu Ciorniciuc în Delta Văcărești, unde a filmat ”Acasă”

Ce film îl bucură că e în program? ”Thalasso”, cu actorul Gérard Depardieu și cu scriitorul Michel Houellebecq.

E o nebunie de film. Houellebecq joacă genial. Nici n-am știut că e un actor atât de bun. Filmul e foarte amuzant, e un fel de satiră la adresa convențiilor și a unui political correctness care ne bântuie lumea de azi. Tudor Giurgiu:

Pentru cei care nu vor putea sau nu vor vrea să ajungă la Cluj pentru festival, echipa a gândit și un program online, simultan cu festivalul. Vor fi proiectate pe platforma TIFF Unlimited în jur de 20-25 de filme, majoritatea din secțiunile Supernova și No limit ale festivalului, plus o secțiune nouă, ”Banii vorbesc”, cu filme despre ce s-a întâmplat în Europa ultimilor ani, crize, bani, fonduri europene etc., care ar fi trebuit să fie inclusă în proiecțiile fizice, dar nu s-a mai putut.

Mutat complet în online e programul Transilvania Pitch Stop. E dedicat profesioniștilor din industria filmului și e locul în care se fac prezentări de proiecte de filme noi, unde se premiază cele mai bune proiecte. De exemplu, filmul românesc ”Monștri.” e unul dintre cele care au „ieșit” cu sprijinul acestui program.

Cu toate schimbările, Tudor Giurgiu crede că va fi frumos la TIFF în 2020.

În timpul zilei poți să vezi Clujul, Apusenii, Salina, vezi muzee. Mi se pare că e un timp bine petrecut pe care noi nu l-am avut înainte. Și seara, după șapte, concerte și filme. Tudor Giurgiu:

