Theodora a ales să studieze Psihologia, în România

Theodora Todoran a terminat Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu. Tânăra  a reușit să obțină medalia de argint la Londra, la finala internațională a celui mai prestigios concurs de public speaking în limba engleză organizat de English-Speaking Union (ESU).

Competiția care a reunit participanți din 50 de țări s-a desfășurat între 13 și 18 iulie în Londra. Din cei 50 de concurenți, doar șase au ajuns în finală.

Șase elevi care se îmbrățișează
Doar șase elevi au ajuns în finală, la Londra Sursa foto: Theodora Todoran

La 19 ani, Theodora Todoran a urcat pe scena uneia dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de public speaking în limba engleză și a devenit vicecampioană mondială. După performanța de la Londra, mulți s-ar fi așteptat ca drumul ei să ducă spre jurnalism, comunicare sau relații internaționale. Ea a ales însă altceva: Psihologia.

Iar explicația spune multe despre felul în care privește lumea.

„Pot să trăiesc fără foarte multe hobby-uri sau interese, dar psihologia este unul dintre lucrurile pentru care întotdeauna am vrut să las loc în viața mea. ”, a spus Theodora, pentru Libertatea.

După Bacalaureat, Theodora a fost admisă la toate cele trei facultăți de Psihologie din România la care a candidat. „Am intrat la toate trei.”

Asta într-un an în care Psihologia a fost cea mai căutată facultate. De exemplu, la Universitatea din București, 22 de candidați s-au bătut pe un loc la buget.

Deși performanțele sale în public speaking i-ar fi putut deschide drumul spre o carieră în comunicare, alegerea a venit firesc.

„Comunicarea și jurnalismul le-am luat în considerare de multe ori. Dar psihologia pur și simplu mi-a plăcut cel mai mult.”

O elevă vorbește pe o scenă
Theodora a obținut medalia de argint la Londra Sursa foto: Theodora Todoran

„Nu am învățat psihologia pentru un concurs. Am învățat-o pentru că o iubesc”

Momentul decisiv a venit în acest an, când a participat la Olimpiada Națională de Psihologie, deși venea de la un profil real și studiase materia suplimentar, în afara școlii.

Tânăra a obținut locul III la  Olimpiada Națională de Psihologie, deși pleca din start un dezavantaj pentru că a studiat materia doar în particular, fără să fie în programa liceului pe care l-a urmat. Theodora a fost ajutată de profesoara Simona Crăciun, care a pregătit-o în mod gratuit, pentru participarea la olimpiadă.

Pentru ea, însă, rezultatul a confirmat altceva: „Am mai învățat materii doar ca să obțin o notă bună sau un premiu. Dar când a venit vorba de psihologie, am înțeles ceva diferit. Psihologia nu am învățat-o doar pentru un concurs sau pentru o diplomă. Am învățat-o pentru că este unul dintre puținele lucruri de care am fost pasionată cu adevărat.”

Theodora îți amintește perfect clipa în care a ieșit din sala de concurs.

„Mi-am dat seama că nu pot să-mi imaginez viața fără să învăț despre psihologie. Și atunci m-am întrebat: dacă îmi place atât de mult, de ce să renunț la ea?”, a spus tânăra pentru Libertatea.

De ce a rămas în România

Theodora a învățat pentru un an în SUA, prin intermediul programului Future Leaders Exchange Program (FLEX), o bursă finanțată de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

În jur de 300 de elevi de liceu români au participat la programul Flex din 2015, de când a fost lansat în România și până acum.

Poze facute în Houston in timpul anului petrecut in SUA
Eleva din Sibiu a petrecut un an în SUA, prin programul Flex Sursa foto: Theodora Todoran

Fata a locuit un an în Texas,  aproape de metropola Houston, la o familie de americani. Acolo a urmat un an de liceu și spune că lucrurile sunt „ca-n filme”, dar și că în America se pune mai mult accent pe libertatea de a alege ce să înveți, dar și pe sport.

În fiecare zi, mergea la școală cu autobuzul școlar, mai puțin în zilele în care lua lecții de înot la bazinul liceului, iar părinții „adoptivi” trebuiau să o ducă la școală la ora 5:00 dimineața.

Deși a studiat un an în Statele Unite și a analizat inclusiv variante de facultăți în străinătate, Theodora a decis să rămână în România.

„Am văzut cum este în America, am vizitat și universități din Marea Britanie. Dar am zis: hai să dau o șansă și României. Mi se pare că și în România există profesori extraordinari și programe foarte bune. Vreau să văd ce poate să ofere și țara noastră.”, a spus Theodora.

Profesorii care i-au schimbat viața

Când vorbește despre reușitele sale, Theodora revine mereu la oamenii care au crezut în ea, păriinți și profesori.

În gimnaziu, profesoara de limba engleză Cosmina Stan a fost cea care a încurajat-o să participe la primul concurs de public speaking.

„Este persoana care m-a transformat dintr-o fată foarte retrasă și timidă într-o persoană căreia nu îi mai este frică să urce pe scenă.”

Mai târziu, în liceu, profesoara de psihologie Simona Crăciun i-a schimbat modul de a privi oamenii și lumea: „M-a făcut foarte pasionată de materia respectivă.”

Își amintește și acum o dezbatere avută în clasă.

„I-am spus: «Doamna profesoară, cu tot respectul, nu sunt de acord cu dumneavoastră.» Și atunci am înțeles că nu trebuie să-mi fie frică să-mi spun punctul de vedere.”, și-a amintit Theodora.

America i-a schimbat perspectiva

Mulți cred că succesul ei internațional se datorează anului petrecut în Statele Unite. Theodora spune că adevăratul câștig a fost altul.

Fotografii realizate la sediul/ muzeul NASA din Houston, în timpul anului petrecut in SUA
Anul petrecut în America i-a deschis orizontul elevei din Sibiu Sursa foto: Theodora Todoran

„Cel mai important lucru pe care l-am obținut din experiența mea din America nu este fluența în limba engleză, ci deschiderea spre alte perspective. Dorința să înțeleg cum funcționează lucrurile și să cunosc cât mai mulți oameni. Am devenit genul de persoană care este deschisă să învețe orice de la oricine și care realizează că fiecare om are ceva valoros de oferit.”, a subliniat Theodora.

Discursul care a adus medalia de argint a fost rescris în dimineața finalei

Unul dintre cele mai surprinzătoare momente de la Londra a venit chiar înainte de finală.

Theodora și mentorul său au decis să renunțe aproape complet la discursul pregătit.

„Am schimbat discursul complet. Întotdeauna mă gândesc la public și la ce valoare pot să le ofer oamenilor care mă ascultă. Am vrut să includ mai multe idei și să vorbesc nu doar despre mine, ci și despre cultura românească, istorie și psihologie.”, a povestit tânăra.

A păstrat doar câteva idei-cheie și a vorbit liber.

„Nu mai resimțeam presiunea. Eram acolo și mă gândeam doar cât de minunat este că am oportunitatea să vorbesc în fața acelor oameni. Nu am urcat cu gândul că trebuie să-mi înving adversarii. Am urcat cu gândul că reprezint România și că am ceva de spus.”

În discurs a vorbit despre psihologie, literatura lui Mary Shelley, istoria României, trauma transgenerațională și influența pe care oamenii o au unii asupra altora.

Pentru Theodora, medalia de argint este doar o parte din poveste.

„Nu a fost niciodată despre a câștiga. A fost despre a-mi spune punctul de vedere și despre a descoperi perspective diferite.”

Spune că adevărata valoare a competiției au fost oamenii pe care i-a cunoscut: „Cred că cel mai important lucru de care îmi voi aminti sunt oamenii.”

Ce imagine are România în lume

În călătoriile sale, Theodora spune că nu s-a simțit niciodată dezavantajată pentru că este româncă.

„Nu pornesc niciodată cu ideea că am un dezavantaj pentru că sunt din România.”

Mai mult, crede că experiențele trăite aici au ajutat-o să ajungă pe scena mondială.

„Faptul că sunt din România și experiențele pe care le-am avut aici m-au ajutat foarte mult.”

La Londra și în Statele Unite, cele mai multe întrebări pe care le-a primit au fost despre istoria țării noastre și despre perioada comunistă.

O elevă vorbește pe o scenă
Theodora spune că nu s-a simțit dezavantajată pentru că este din România Sursa foto: Theodora Todoran

Ce nu poate înlocui niciodată inteligența artificială

Deși folosește uneori inteligența artificială, Theodora avertizează asupra unui risc.

Povestește chiar că un chatbot i-a atribuit lui Emil Cioran un citat care aparținea lui Friedrich Nietzsche.

„Inteligența artificială poate face foarte multe lucruri bine, dar nu gândește ca un om.”

Mai mult, spune că folosirea excesivă a IA poate afecta creativitatea.

„Ne distruge creativitatea și ne distruge gândirea critică. Oamenii sunt făcuți să fie creativi, să aibă perspective diferite și să gândească.”, consideră Theodora.

Fotografii realizate la sediul/ muzeul NASA din Houston, în timpul anului petrecut in SUA
Theodora alături de prietena sa din Serbia, venită în SUA tot prin programul FLEX, și de tatăl „adoptiv” Sursa foto: Theodora Todoran

Ce le transmite elevilor care se tem să vorbească în public

Dacă ar putea transmite un singur mesaj elevilor din România, acesta ar fi despre curajul de a încerca.

„Diferența dintre mine și un elev care și-a dorit să participe, dar nu a participat, este de foarte multe ori ceea ce i-a spus un profesor sau un părinte.”

Tânăra îi îndeamnă pe adulți să încurajeze copiii chiar și atunci când există riscul eșecului.

Este suficient să ai un profesor bun ca să poți merge departe în viață. Permiteți-le copiilor să încerce, să greșească și să încerce din nou.”, le transmite tânăra copiilor și părinților.

Iar celor care încă ezită le spune simplu: „Cel mai important lucru pe care îl poți face este să îți permiți să eșuezi și să te ridici din nou. Diferența dintre un om care are succes și unul care nu a ajuns încă acolo unde își dorește este numărul de încercări și de eșecuri pe care le-a avut.”

La final, Theodora rămâne fidelă ideii care i-a ghidat parcursul până pe podiumul mondial.

„Dacă ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți și vorbești despre lucruri care te pasionează cu adevărat, poți să vorbești oricând, oriunde și în fața oricui.”, a conchis Theodora.

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