Giganții mării cuceresc coasta irlandeză

Cu o lungime ce poate atinge 10 metri, rechinii basking sunt a doua cea mai mare specie de pești din lume și una dintre puținele care se hrănesc cu plancton. Aceștia sunt adesea văzuți înotând aproape de suprafața apei, de unde și numele lor tradițional din limba gaelică, „liamhán gréine” (n.red. – „peștele soarelui”).

Dr. Chelsea Gray, cercetător în cadrul grupului Irish Basking Shark Group (ISBG), subliniază unicitatea Irlandei în acest context: „Rechinii basking sunt cetățeni globali. Ei trăiesc în ape reci, de la Scoția până la Noua Zeelandă, dar Irlanda este cu adevărat specială, deoarece aici se apropie foarte mult de țărm, ceea ce face ușor să fie observați atât de pe uscat, cât și de pe mare”

Deși acum sunt protejați prin lege în Irlanda, rechinii basking au fost aproape de dispariție în a doua jumătate a secolului al XX-lea. În anii ’50 și ’60, Insula Achill a fost epicentrul global al pescuitului și procesării acestor pești, lăsați pradă vânătorii pentru uleiul din ficat, utilizat în produse cosmetice și lubrifianți, dar și pentru aripioarele lor, extrem de căutate pentru supa de aripioare de rechin.

În 1984, ultimul rechin basking a fost pescuit în apele irlandeze, iar la nivel mondial, specia a fost inclusă pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii în 2018. Cu toate acestea, pe coasta Irlandei, populația acestor rechini a cunoscut o creștere treptată, iar de la transformarea insulei în primul sanctuar pentru balene și delfini din Europa în 1991, turismul marin a înflorit.

„Nu am văzut niciodată ceva asemănător”

Un tur cu barca de-a lungul Peninsulei Mullet, organizat de Blacksod Sea Safari, oferă șansa unică de a observa rechinii basking în habitatul lor natural.

În timpul unei astfel de excursii recente, o vizitatoare a povestit cum a văzut un rechin de aproximativ 7 metri trecând pe lângă barcă la doar 9 metri distanță: „Este incredibil cum o creatură poate atinge o asemenea dimensiune hrănindu-se cu organisme invizibile ochiului liber. Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător”.

De la delfini jucăuși până la păsări marine care se scufundă spectaculos, tururile oferă o experiență completă. Totuși, întâlnirile cu rechinii nu sunt garantate, aceștia fiind creaturi sălbatice și imprevizibile.

„Prioritatea noastră este să nu interferăm prea mult cu aceste animale. De obicei, așteptăm ca ele să vină la noi”, explică Paddy Byrne, proprietarul Sliabh Liag Boat Trips.

Din 2022, rechinii basking sunt incluși în Legea Faunei Sălbatice din Irlanda, ceea ce face ilegală vânătoarea sau deranjarea lor în apele teritoriale ale țării. În plus, cercetătorii ISBG lucrează la dezvoltarea unui cod de conduită care să consolideze protecția acestor creaturi remarcabile. Conform acestuia, bărcile trebuie să mențină o distanță de cel puțin 50 de metri față de rechini, iar motoarele trebuie oprite pentru a nu-i deranja.

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Cum poți ajunge în Irlanda să vezi rechinii basking

Rechinii basking pot fi observați de-a lungul coastei de vest și sud-vest a Irlandei, în special între Donegal Bay și County Cork, regiunile fiind renumite pentru abundența de plancton ce atrage aceste animale. Printre operatorii de turism care oferă excursii etice și sigure se numără Achill Seascape Boat Tours (Achill Island, County Mayo), Blacksod Sea Safari (Blacksod, County Mayo) și Blasket Island Eco Marine Tours (Ceann Trá, County Kerry).

„Deși întâlnirile nu sunt garantate, cei care au norocul de a vedea rechini basking se declară fascinați. «Am văzut un pui de rechin basking chiar înainte de a ieși din primul golf”, povestește Izzy Sharpe, originară din Isle of Man, pentru BBC.

„La întoarcere, deodată, sute de rechini basking au apărut – în orice direcție priveai, îi vedeai ieșind la suprafață. A fost incredibil!”, a mai adăugat Sharpe.

Pentru vizitatoarea Hazel Keegan, o excursie pe Insula Achill a însemnat o întâlnire de neuitat: „Au înotat în jurul bărcii noastre. Am putut vedea clar interiorul gurii lor albe! A fost uimitor să le observăm mărimea”.

Laura Brown, care a venit în Achill Island împreună cu familia sperând să vadă un rechin basking, a avut parte de o surpriză plăcută în ultima zi a călătoriei.

„Am mers la Keem Bay și am văzut în golf șase-opt rechini basking! A fost o experiență magică. Fiul meu și prietenul său au intrat în apă cu placa de paddle și rechinii înotau pe sub și în jurul lor”, a povestit Brown.

Acești giganți ai mării revin anual pe coasta Irlandei, oferind o ocazie rară de a-i observa în mediul lor natural. O experiență care, pentru mulți, rămâne de neuitat.

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