„În cadrul cercetărilor arheologice desfăşurate pe traseul Centurii Timişoara Vest a fost identificat un complex funerar datat în secolele VI – VII d. Hr., atribuit populaţiilor avare (războinici călare, care erau prezenţi în Europa Centrală şi de Est în acea perioadă). Caracteristicile descoperirii – înhumarea unui călăreţ împreună cu calul, precum şi prezenţa unor piese din aur, argint şi bronz – sunt specifice acestui tip de context arheologic şi indică statutul social al defunctului”, a transmis DRDP Timişoara.

Potrivit sursei citate, cercetările sunt realizate de specialiştii Muzeului de Istorie din Satu Mare.

Traseul Variantei de Ocolire Timişoara Vest va traversa în parte teritoriile administrative ale localităţilor Timişoara, Săcălaz şi Sânmihaiu Român.



Drumul va avea 4 noduri rutiere, dar şi 10 poduri şi pasaje: două pasaje peste liniile de tren ale CFR, cu o lungime de 779, respectiv 752 de metri, şi alte două pasaje de 455 şi 451 de metri, cele mai grele structuri ale şoselei.

Drumul este încadrat în clasa tehnică II. Elementele geometrice ale traseului sunt adaptate pentru o viteză de proiectare de 120 km/h. Din cauza constrângerilor legate de conexiunea cu Centura Sud Timişoara şi traversarea canalului Bega, la sfârşitul traseului, se reduce viteza de proiectare la 80 km/h.

Valoarea contractului este de 1,41 de miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Programul de Transport (2021-2027).

