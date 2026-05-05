Cursul valutar oficial a ajuns luni, 4 mai 2026, la 5,1998 de lei/euro și a atins un nou maxim istoric, pe fondul acestei crize politice din țară.

Deprecierea monedei naționale în raport cu euro se traduce în locuințe mai scumpe, venituri mai mari pentru accesarea finanțării și, în definitiv, în bani mai mulți scoși din buzunar de români pentru plata ratelor.

Case mai scumpe, românii aduc bani mai mulți de acasă pentru finalizarea tranzacției

„Instabilitatea politică se reflectă rapid în economie, inclusiv prin presiune asupra cursului valutar, care a depășit pragurile cu care piața era obișnuită în ultimii ani. Pentru clienții care urmează să acceseze o finanțare, deprecierea leului poate însemna nu doar rate mai mari, ci și venituri eligibile mai ridicate, forțând reluarea procesului de analiză bancară sau suplimentarea avansului”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Prețurile locuințelor sunt exprimate, în general, în euro, iar o creștere a cursului poate duce la apariția unor diferențe în unele cazuri considerabile în prețurile de vânzare solicitate cumpărătorilor.

Acest aspect este cu atât mai important dacă luăm în considerare faptul că ultimul an a adus deja un avans cu 12% în media națională, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. În ultimii trei ani, sumele cerute cumpărătorilor pentru apartamentele din marile orașe au crescut cu 31%-45%.

În condițiile în care mulți dintre românii care accesează un împrumut se apropie de nivelul maxim al gradului permis de îndatorare (40%, respectiv 45% pentru prima locuință), banca nu poate acoperi diferența de curs prin credit. Astfel, cumpărătorii au două opțiuni: fie acoperă această diferență din fonduri proprii, fie sunt nevoiți să amâne tranzacția.

Rata unui român poate crește și cu 50 de lei pe săptămână la un credit imobiliar

Să luăm un exemplu concret, o tranzacție de 99.632 de euro, care corespunde valorii unui credit ipotecar mediu de 431.284 de lei (84.687 de euro) la care se adaugă un avans standard de 15%.

De la o săptămână la alta putem spune că prețul imobilului pe care cumpărătorul își dorește să-l achiziționeze a crescut cu mai bine de 10.000 de lei, de la 507.392 de lei (27 aprilie 2026, 5,0927 de lei/euro) la 518.066 lei (4 mai 2026, 5,1998 de lei/euro), conform calculelor Imobiliare.ro Finance.

Venitul minim necesar pentru a cumpăra o astfel de locuință a crescut, la rândul său, cu 125 de lei. Practic, la începutul săptămânii trecute un român trebuia să facă dovada unui venit minim net de 5.933 de lei pentru a obține împrumutul, iar săptămâna aceasta trebuie să demonstreze că are câștiguri lunare de 6.058 de lei.

Dacă reușește să obțină creditul ipotecar la o dobândă medie fixă de 5,22% și finalizează tranzacția, în urma creșterii cursului leu-euro, rata pe care trebuie să o achite devine de săptămâna aceasta 2.423 de lei/lună. Săptămâna trecută ar fi achitat 2.373 de lei/lună băncii, deci cu 50 de lei mai puțin.

Ce s-a schimbat într-un an

Anul trecut la începutul lunii mai, când cursul se menținea în jurul nivelului de 4,9 lei/euro (2 mai 2025, 4,9773 de lei/euro), prețul pe care trebuia să îl plătească pentru aceeași locuință cumpărătorul era cu aproape 22.170 de lei mai scăzut decât săptămâna aceasta.

Și venitul minim necesar accesării împrumutului era semnificativ mai mic, mai exact de 5.798 de lei.

Rata pe care o plătea noul proprietar era de 2.319 lei/lună, conform calculelor Imobiliare.ro Finance.

