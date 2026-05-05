Gazetarul a avut o scurtă postare pe Facebook la finalul discursului pe care premierul Ilie Bolojan l-a susținut în Parlamentul României, în ziua în care parlamentarii votează moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR.

Cele patru cuvinte folosite de CTP au fost: „Moțiunea trece, Bolojan rămâne!”, după ce l-a poreclit pe prim-ministru drept „Patriotul Bolojan”.

Mai departe, CTP a explicat că premierul Ilie Bolojan va rămâne „în minte și sufletul românilor care au așa ceva”, cu discursul pe care l-a susținut în Parlament, la moțiunea de cenzură.

„Ilie Bolojan a rostit cel mai adevărat, drept și deci patriotic discurs din ultimii 36 de ani ai acestei țări. În sfârșit, îndemnul lui Caragiale «Iubește România ca pe o mamă, nu ca pe o damă!» și-a găsit vocea în Parlamentul României”, a mai scris Cristian Tudor Popescu în postarea de pe Facebook.

