Potrivit unui articol al publicației Schweizer-Illustrierte, una dintre cele mai populare și longevive publicații de tip „magazin” (people & lifestyle) din Elveția, ouăle ar trebui fierte la cel puțin trei zile după cumpărare pentru o decojire mai ușoară. Dacă timpul nu permite, următoarele metode pot fi soluția ideală:

1. Metoda scuturării

Pune unul sau mai multe ouă fierte într-un recipient cu capac, adaugă puțină apă, apoi scutură energic. Coaja se va sfărâma, iar oul poate fi decojit cu ușurință.

2. Trucul cu bicarbonatul

Adaugă o linguriță de bicarbonat de sodiu în apa de fierbere. După ce ouăle s-au răcit, coaja se va desprinde fără probleme.

3. Tehnica lovirii și răcirii

Sparge coaja oului pe toată suprafața imediat după fierbere, apoi lasă-l 30 de secunde în apă rece. Acest proces face decojirea mai simplă.

4. Metoda cu lingura

Sparge un capăt al oului și creează un orificiu mai mare în coajă. Introdu o lingură între coajă și albuș, apoi separă ușor oul. Necesită puțin exercițiu, dar rezultatul este impresionant.

5. Jocul „ouăle zburătoare”

Sparge ambele capete ale oului, îndepărtează puțină coajă, apoi rulează oul pe masă. Suflă cu putere prin deschiderea mai mică, iar oul decojit ar trebui să alunece prin cea mai mare. Atenție: prinde oul înainte să cadă!

Aceste trucuri oferă soluții rapide și eficiente pentru decojirea ouălor fierte, indiferent de ocazie, dar în special de Paște.