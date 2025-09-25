„Restart yourself: Upgrade!” reprezintă o triplă sărbătoare pentru Adrian Perjovschi. În primul rând, marchează al optulea an consecutiv în care dă ora exactă în industria frumuseții din România și anunță trendurile din hairstylingul mondial pentru anul următor. În al doilea rând, inaugurează, la 25 de ani de profesie și 17 ani de Jovsky Studio, un nou salon premium care oferă integrat într-un spațiu cu o arhitectură unică cele mai în vogă servicii de beauty la nivel mondial. Și nu în ultimul rând, își sărbătorește ziua de naștere.

Cu o prezentare de covor roșu, cu influențe urbane și coregrafii dinamice, 10 modele transformate în culorile, coafurile și tunsorile de marcă ale anului 2026 de o echipă de peste 30 de experți în beauty au fost aplaudate și susținute de celebrități care au avut de-a lungul anilor look-ul creat de Adrian Perjovschi, printre care Adelina Pestritu, Laura Cosoi, Geanina Ilieș, Valentina Pelinel, Monica Bârlădeanu, Gabriela Oțil, Daiana Anghel, Diana Bart, Mirela Retegan, Livia Graur și Oana Zamfir.

„Este o seară la care visez de ani de zile și pentru care mă pregătesc parcă dintotdeauna. Iubesc meseria de hairstylist și sunt recunoscător că datorită ei am întâlnit atât de mulți oameni frumoși și valoroși care-mi sunt alături pe drumul profesional și personal, unii dintre ei, de peste 25 de ani.

Îmi doresc ca româncele, pe care eu le consider cele mai frumoase femei din lume, să aibă parte de tot ceea ce este mai bun, mai în trend și mai profesionist în ceea ce privește îngrijirea și serviciile de beauty, astfel că aceasta este promisiunea mea cu noua locație, la 17 ani de când am deschis primul salon”, a spus plin de emoție Adrian Perjovschi.

Colecția Hair Trends 2026 by Jovsky Studio este dedicată echilibrului între expresivitate şi naturaleţe: culori îndrăzneţe, dar integrate armonios, tunsori contemporane, tehnici de colorare care pun în valoare texturile și personalitatea fiecărui tip de păr.

„Hair Trends 2026 este despre echilibru între spectaculos și purtabil. Vrem să propunem look-uri care să permită autoexprimare prin culoare celor care vor să iasă în evidenţă, dar totodată să oferim opţiuni care nu necesită întreţinere constantă, dar care arată mult timp proaspăt, modern și elegant. Fie că optezi pentru un intermezzo sclipitor de roșu sau mov sau preferi tonuri naturale cu accente calde, colecția noastră are opțiunea potrivită pentru tine.

Mai presus de toate, Hair Trends 2026 îți propune să îți alegi culoarea și tunsorile care te fac să te simți încrezătoare, căci frumusețea începe din starea pe care o porți”, adaugă Adrian Perjovschi.

Culori și tonuri pentru anul 2026

  • Arămiu intens, cu reflexe aurii şi portocalii subtile, perfect pentru pielea cu ton cald sau pentru cei care vor să îşi evidenţieze culoarea părului într-un mod vibrant, dar sofisticat.
  • Roșu profund, burgundy, vin sau cu subton de magenta, pentru efect dramatic, dar modern; se combină perfect cu lumini și umbre menite să-i dea profunzime.
  • Mov în variante jewel-tones: mov regal, prună, tonuri de violet fumuriu, pentru cei ce vor să experimenteze culoarea în moduri nu prea obişnuite, dar foarte elegante.
  • Nuanţe mai naturale: brunet cald, caramel, blond miere, bej-prăfuit, pentru o estetică mai blândă, pentru zonele în care se cere confort vizual şi întreținere mai simplă.

Tehnici de colorare pentru anul 2026

  • Balayage: metoda clasică de vopsire liberă, care permite tranziţii naturale, cu lumini şi umbre care se estompează frumos în timp, fără linii dure. Ideală pentru combinații între arămiu/roșu/mov și tonuri naturale.
  • (Root) Melt / Root Shadow: adăugarea de rădăcini mai închise care se amestecă subtil cu restul culorii; reduce vizibilitatea creșterii, oferă un efect “lived-in”, mai puţin întreţinut.
  • Face-framing / Money Pieces: accente luminoase în jurul feţei, de exemplu în mov sau roșu, care adaugă contrast și pun în evidenţă trăsăturile. În combinaţie cu balayage sau cu rădăcini întunecate creează un efect impactant.
  • Tonalizare personalizată: după decolorare sau între tonuri, folosirea de tonere pentru a neutraliza prea mult roz/portocaliu în unii arămiu, sau pentru a evidenția subtonuri mov/rosietice.
  • Variante hibride: îmbinări între balayage și highlighturi fine, între mov sau roșu cu nuanţe naturale; astfel încât culoarea să fie intensă dar să păstreze o tranziţie elegantă.
Tunsori pentru anul 2026

  • Shag modern: lungime medie spre lungă, cu straturi ușor texturate, margini neuniforme, fringe/cortină (curtain bangs) curbate, care să încadreze fața. Această tunsoare aduce mișcare, lejeritate şi se împletește frumos cu culorile mai dramatice. Tunsoarea “shag” a fost la modă în anii ’70, fiind o coafură cu șuvițe lungi și trepte, care oferă un aspect dezordonat și texturat. Este un stil versatil. Tunsorile Shag arată uimitor pe ambele tipuri de păr, gros și păr subțire, natural ondulat și drept. Acesta va adăuga volum, acolo unde este nevoie sau, dimpotrivă, va reduce, oferind o textură benefică și o ușurință în stil.
  • Boburi & Loburi texturate: bob la bărbie sau lob (long bob), cu vârfuri ușor despicate sau razuite, marginile moi. Variantele flip-up sau ușor ondulate sunt în vogă. LOB este un bob lung, o tunsoare de lungime medie care cade între bărbie și umeri, oferind o alternativă versatilă și mai moale la bobul clasic. Acest stil este foarte adaptabil, este o tunsoare populară, modernă, care se potrivește majorității formelor feței și poate fi ajustată pentru a adăuga volum pentru părul subțire sau puțin mai lung pentru părul mai gros.
  • Pixie & „bixie”: variante scurte, cu textură, cu play între lungimi. Pixie mixt cu elemente de bixie (pixie + bob) pentru cei curajoși sau pentru look mai de impact. Bixie este o coafură hibridă, un amestec între pixie și bob, care oferă echilibrul între lungimea și versatilitatea unui bob, cu textura și mișcarea unui pixie. Această tunsoare este mai lungă decât un pixie, dar mai scurtă decât un bob, având straturi bogate și texturate care creează un aspect șic, dar cu volum.
  • Franjuri / breton “curtain”: breton despărţit în mijloc sau lejer, care se împletește cu restul volumului, nu strict liniar dând un cadru blând feței, dar și un aer retro-modern.
  • Tunsori cu textură & layering: indiferent de lungime, texturarea stratificată care adaugă volum, mișcare, evită rigiditatea. Se pune accent pe natural, pe cum stă părul în viața de zi cu zi.
