Rețelele 5G din Turcia oferă viteze de descărcare de până la 1 Gbps, ceea ce înseamnă că dispozitivele mobile trec automat la standarde de calitate maximă pentru conținutul digital. De exemplu, dacă un film HD consuma 2GB de date pe o conexiune 4G, vizionarea aceluiași film în format 4K pe 5G poate consuma peste 7GB.

„Tehnologia 5G din Turcia reprezintă o oportunitate uriașă pentru productivitate și divertisment, dar necesită un nivel nou de educație digitală din partea turistului. Viteza de 1 Gbps face ca telefonul să fie mult însetat de date. Am observat că, din momentul lansării 5G în regiune, sesiunile de utilizare s-au scurtat ca durată, dar au crescut masiv ca volum de date transferate”, explică Ciprian Drăgoi, fondator netSIM.ro, furnizor de eSIM-uri de internet.

Cu toate acestea, depășirea limitelor de date poate duce la facturi de roaming foarte mari, mai ales că tarifele pentru internet în afara Uniunii Europene rămân ridicate.

Cum să reduci costurile de roaming în Turcia

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru a evita cheltuielile neașteptate:

Activează opțiunea „Data Saver” : Setează aplicațiile să consume mai puține date înainte de a pleca din țară.

: Setează aplicațiile să consume mai puține date înainte de a pleca din țară. Dezactivează actualizările automate : Asigură-te că actualizările aplicațiilor și backup-urile în cloud nu rulează automat atunci când folosești datele mobile.

: Asigură-te că actualizările aplicațiilor și backup-urile în cloud nu rulează automat atunci când folosești datele mobile. Optează pentru un eSIM de internet: Soluții precum cele oferite de netSIM.ro permit utilizatorilor să achiziționeze pachete de date preplătite care se dezactivează automat la epuizarea creditului. Acest lucru oferă un control total asupra cheltuielilor și elimină riscul unor facturi neașteptate.

Noua eră a conectivității în Turcia

Adoptarea tehnologiei 5G de către Turcia reflectă un trend global de modernizare a rețelelor, cu impact direct asupra turismului. Tehnologiile avansate schimbă modul în care călătorii folosesc internetul, determinându-i să caute soluții digitale mai avantajoase și mai ușor de gestionat.

Conform datelor furnizate de netSIM.ro, astfel de soluții devin din ce în ce mai populare în rândul turiștilor, care doresc să evite surprizele financiare și să rămână conectați în siguranță, oriunde s-ar afla.

Odată cu extinderea rețelelor 5G, este esențial ca turiștii să fie informați și să își ajusteze comportamentul de consum digital pentru a profita la maximum de noile tehnologii, fără să își afecteze bugetul de vacanță.

