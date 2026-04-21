„Meșterea” pe lângă cadavru

În timpul unei dispute aprinse, tatăl a pus mâna pe un topor și i-a aplicat fiului său 3 lovituri, relatează Corriere della Sera.

Trei lovituri aplicate cu un topor păstrat în casă, probabil într-o cutie cu unelte. După o ceartă, tatăl, Antonio Sciorilli, în vârstă de 52 de ani, avocat și director în cadrul ASL (Autoritatea Sanitară Locală), și-a ucis fiul, Andrea, de 21 de ani, lovindu-l de trei ori. O primă lovitură la nivelul craniului, a doua peste față, iar ultima, cea fatală, în stern, care a fost zdrobit.

Totul s-a petrecut duminică după-amiază, la etajul al treilea al unei clădiri elegante de la periferia localității Vasto, în provincia Chieti.

Alarma la 112 a fost dată de un vecin care, în garajul imobilului, s-a trezit în fața acelui bărbat care „meșterea” — sunt cuvintele folosite ulterior de anchetatori — pe lângă cadavru. Poate pentru a-l încărca în mașina lui Andrea, parcată chiar acolo, și pentru a pleca cu scopul de a-l ascunde cine știe unde.

„Am făcut o prostie”

În fața anchetatorilor, bărbatul și-a justificat gestul prin disperare. El a susținut că fiul său refuza sistematic să își caute un loc de muncă și devenise o prezență insuportabilă în casă. „Nu voia să muncească”, a declarat acesta, subliniind că victima avea un comportament tot mai agresiv față de părinți.

„Fiul meu a fost un om violent, dar am făcut o prostie”, a afirmat el în declarația sa, „și îmi asum întreaga responsabilitate”.

Se pare că tensiunile dintre cei doi mocneau de ani de zile. Avocatul a descris atmosfera din locuință ca fiind una dominată de teamă, afirmând că: „Fiul meu era un om violent”. Acesta susține că tragedia a fost punctul culminant al unui șir lung de abuzuri verbale și amenințări.

Tânărul era consumator de droguri

Absolvent al unei facultăți de marketing, Andrea, pasionat de box, își petrecea timpul cu răufăcători . „Nu era traficant de droguri”, a subliniat procurorul din Vasto, Domenico Seccia, în timpul unei conferințe de presă, „dar era consumator de droguri”.

Tatăl său, șeful departamentului juridic al Autorității Sanitare Vasto, Lanciano și Chieti, îi făcuse fiului său încă o ofertă de muncă, care ar fi implicat înscrierea la un curs de formare în Piacenza, în vederea unui loc de muncă ca inspector administrativ la autoritatea sanitară locală. Când acesta a refuzat, a izbucnit cearta.

Antonio Sciorilli a fost arestat sub acuzația de omor deosebit de grav. Avocații săi ar putea invoca circumstanțe atenuante, bazându-se pe starea de degradare psihică provocată de conflictele repetate din familie, însă cruzimea armei folosite (toporul) îngreunează situația sa legală.

Vecinii și colegii de breaslă s-au declarat șocați, descriindu-l pe tată ca fiind un om anterior respectat și liniștit, ceea ce scoate în evidență drama ascunsă din spatele ușilor închise.

Cazul a redeschis în Italia dezbaterea despre „violența invizibilă” din familiile unde copiii adulți, fără ocupație, devin agresivi față de părinții în vârstă, culminând uneori cu astfel de deznodăminte fatale.

