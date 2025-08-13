A ignorat indicatorul

Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a fost salvat după ce s-a aventurat pe Ferrata Berti, un traseu montan aflat la o altitudine de 2.500 de metri în zona San Vito di Cadore din nordul Italiei. Aici, zeci de trasee au fost închise săptămâna trecută din cauza riscului ridicat de alunecări de teren.

Nicola Cherubin, șeful serviciului de salvare alpin din San Vito di Cadore, a declarat că bărbatul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a pornit joi dimineață din Passo Tre Croci, lângă Cortina d’Ampezzo, în provincia Belluno, și s-a îndreptat spre Ferrata Berti.

El a ocolit barierele și a ignorat indicatorul de închidere scris în engleză și italiană, de la începutul traseului, precum și altele care îi îndeamnă pe excursioniști să nu se aventureze pe acel drum.

Cât a costat intervenția cu elicopterele?

Joi, în jurul orei 15:30, turistul a cerut ajutor, după ce căderile de bolovani au devenit tot mai dese și l-au speriat.

„A spus că nu știa că drumul era închis, nu a văzut indicatoarele”, a afirmat Cherubin, adăugând că operațiunea a implicat utilizarea a două elicoptere – din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile – precum și a mai multor salvatori.

Cherubin a precizat că bărbatul a avut mare noroc să mai fie în viață, deși aventura sa în munți i-a adus o factură de infarct: 14.225 de euro, din care 11.160 de euro au fost pentru a acoperi costul salvării cu elicopterul, care a durat 93 de minute.

„Să nu fie folosite ca taxiuri”

Cu câteva zile în urmă, doi excursioniști belgieni au fost salvați în condiții similare, dar au plătit semnificativ mai puțin, deoarece Belgia este membră a Uniunii Europene.

Giuseppe Dal Ben, comisarul autorității sanitare Ulss 1 din Munții Dolomiți, i-a îndemnat pe turiști „să abordeze munții cu respect și prudență”.

„Ceea ce s-a întâmplat [cu excursionistul britanic] merită o reflecție. Elicopterele sunt esențiale pentru operațiunile [de salvare] și dependente de timp în medii dificile. Tocmai din acest motiv este important ca acestea să nu fie folosite ca taxiuri, punând în pericol nu doar pe cei care oferă asistența, ci și pe cei care au nevoie de ea,” a declarat acesta presei.

Cât costă o salvare montană?

O misiune cu elicopterul în munți poate costa cu ușurință câteva mii de euro. Potrivit Clubului Alpin Austriac, prețurile sunt de aproximativ 3.100 de euro în Germania, 4.900 de euro în Austria și în jur de 3.700 de euro în Elveția. Chiar și misiunile simple încep adesea de la 2.000 de euro – salvările complexe pot costa până la 8.000 de euro.

Este important de știut că asigurarea medicală obligatorie acoperă, de obicei, doar îngrijirea medicală – nu și costurile de salvare. Cei care petrec mult timp pe munte ar trebui să ia în considerare o asigurare suplimentară sau aderarea la Clubul Alpin.

