Un raport recent al companiei Ryanair susținea că agențiile de turism online taxează pasagerii suplimentar pentru servicii precum selecția locurilor și bagajul de mână.

Transportatorul a cerut guvernelor UE să acționeze pentru a proteja turiștii „neavizați” de taxele excesive.

Însă aceste acuzații nu au rezistat în instanță. O hotărâre judecătorească din iulie a constatat că pretențiile Ryanair împotriva eDreams ODIGEO erau neadevărate și nu constituiau „o campanie informativă legitimă, bazată pe fapte”.

Agențiile de turism online oferă adesea bilete de avion mai ieftine decât companiile aeriene, atrăgând călătorii cu buget redus. Totuși, după adăugarea costurilor pentru bagaj de cală și loc rezervat, prețul final poate fi mai mare.

O analiză din 2023 realizată de Which? a constatat că o rezervare printr-o agenție online poate fi cu peste 115 euro mai scumpă decât o rezervare directă la compania aeriană.

Pentru a evita surprizele, verifică întotdeauna prețul total al biletului, inclusiv toate taxele suplimentare.

Companii precum easyJet și WizzAir colaborează doar cu parteneri aprobați, precum Amadeus, Travelport sau Travelfusion, pentru a „îmbunătăți accesibilitatea și prețul” zborurilor.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Așadar, cel mai sigur mod de a economisi este să compari atent și să verifici mereu costurile finale, înainte de a apăsa butonul de plată.

Trei experți au oferit mai multe sfaturi celor care vor să găsească cele mai ieftine bilete de avion.

Combinația dintre rezervarea la momentul potrivit, flexibilitatea în alegerea aeroportului și biletele separate poate aduce economii semnificative pentru orice călător.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE