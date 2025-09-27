„Momentul ideal este de obicei cu una până la trei luni înainte de o călătorie internă și cu două până la șase luni înainte de o călătorie internațională”, a declarat Jesse Neugarten, fondatorul și CEO-ul Dollar Flight Club.

Potrivit lui, „în aceste intervale veți găsi adesea cel mai bun echilibru între disponibilitate și preț înainte ca cererea de ultim moment să apară”.

„Prețurile se schimbă constant în funcție de cerere, concurență și perioada anului. De aceea le spun mereu călătorilor că este mai bine să seteze alerte tarifare și să urmărească cum evoluează prețurile, decât să încerce să urmeze o singură regulă.”, confirmă Henri Chelhot, CEO-ul FlightHub.

Experta Skyscanner, Laura Lindsay, adaugă: „Datele Skyscanner din milioane de rezervări de zboruri din ultimul an arată că, în general, cel mai bun moment pentru a rezerva zboruri din SUA este, în medie, cu 23 de săptămâni înainte de plecare.”

Când vine vorba de zilele cele mai avantajoase pentru zbor, Jesse Neugarten recomandă marți, miercuri și sâmbătă, „deoarece în aceste zile sunt de obicei locuri libere”.

„Chiar și mutarea călătoriei cu o zi poate însemna economii de 15 până la 20%”, a adăugat expertul.

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Pe lângă alegerea momentului potrivit, experții au oferit și alte sfaturi practice:

Rezervă bilete separate : „În loc să rezervi un bilet dus-întors, rezervă două bilete dus sau segmente separate cu companii aeriene diferite”, explică Neugarten, care a economisit odată 480 de dolari pe ruta New York – Roma, împărțind zborul în două segmente.

: „În loc să rezervi un bilet dus-întors, rezervă două bilete dus sau segmente separate cu companii aeriene diferite”, explică Neugarten, care a economisit odată 480 de dolari pe ruta New York – Roma, împărțind zborul în două segmente. Caută aeroporturi alternative : „Caută diferite aeroporturi, ore de zbor sau chiar destinații noi”, spune Chelhot.

: „Caută diferite aeroporturi, ore de zbor sau chiar destinații noi”, spune Chelhot. Alege companii cu beneficii la bord: „Faptul că ai filme, emisiuni TV și hărți de zbor chiar în fața ta face experiența mult mai plăcută”, a punctat Neugarten.

Astfel, combinația dintre rezervarea la momentul potrivit, flexibilitatea în alegerea aeroportului și biletele separate poate aduce economii semnificative pentru orice călător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE