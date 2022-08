Unde poți să joci paintball în București și împrejurimi 

Despre paintball

Paintball-ul este în prezent sportul cu cea mai rapidă creștere din Europa. Acestea fiind spuse, paintballul nu este încă recunoscut ca un sport de masă și, prin urmare, există oameni care nu au nicio idee despre ce este de fapt paintballul.

Paintball este un joc care a luat naștere în America la începutul anilor ’80 și care implică echipe sau jucători individuali care concurează între ei pentru a elimina alți jucători prin lovirea lor cu bile umplute cu vopsea, trase dintr-un pistol cu gaz comprimat, cunoscut și sub numele de marker, și pentru a îndeplini obiectivele jocului.

Jocurile de paintball se joacă pe terenuri interioare sau exterioare de diferite dimensiuni. Terenurile de paintball, sau zonele de joc, sunt populate cu copaci, tranșee și dealuri, obstacole artificiale precum buncăre din lemn, baricade și fortărețe.

Obiectivele populare ale jocului includ capturarea steagului, atac și apărare, anihilare totală și protejarea președintelui, printre multe altele. Jocurile de paintball durează de obicei câte zece minute pentru fiecare repriză, dar jocurile pot dura ore sau chiar zile, în funcție de operatorul de paintball.

De când a început Paintball-ul, la începutul anilor ’80, a fost considerat de unii ca fiind un sport periculos, dar acest lucru este departe de a fi adevărat. Statistic, paintball-ul este mai sigur decât rugby-ul, fotbalul și chiar și golful! Prima regulă a paintball-ului, care este întotdeauna aplicată cu strictețe de majoritatea furnizorilor de paintball de renume, este să porți întotdeauna ochelarii de protecție atunci când te afli în zonele de joc.

Delta Force Paintball ia această regulă extrem de în serios și chiar oferă ochelari de protecție completă a capului la fiecare dintre centrele noastre pentru a asigura siguranță și confort maxim în timpul jocurilor de paintball.

Echipament de paintball

Ca orice alt sport, paintball-ul are propriile echipamente și accesorii specializate. În primul rând, există markerul de paintball; fără acesta nu ar exista paintball.

Cel mai important echipament de care vei avea nevoie pentru paintball sunt ochelarii de protecție.

Nu este un joc periculos, atâta timp cât echipamentul este folosit conform instrucțiunilor. Loviturile unei bile de paintball sunt puțin dureroase, dar durerea va dispărea după câteva secunde de la impact.

Unde poți să joci paintball în București și împrejurimi

Academia de Paintball

Se află pe Bulevardul Vergului nr. 18, București.

Academia de Paintball pune la dispoziție trei terenuri și are 7000 de metri pătrați.

Primul teren se numește Cernobîl, al doilea Hobbit și al treilea Biohazard.

Cel mai mic pachet pe care îl puteți achiziționa este cel Bronze (2 ore de acces pe teren, 150 de bile, echipament de protecție (combinezon, vestă de protecție, mască de protecție) și echipament de joc (armă/marker, sticlă de CO2 alimentar, încărcător de bile), CO2/alimente de dioxid de carbon, antrenor și logistică) pe care îl poți obține la prețul de 55 de lei pentru 150 de bile.

Pentru 200 de bile de jucător vei plăti 70 de lei. Un pachet Gold costă 110 lei și are 400 de bile, în timp ce un pachet Diamond costă 120 de lei și are 500 de bile de fiecare jucător.

Army Paintball

Se află în Liberty Center, Strada Progresului nr. 151-171, București.

Cel mai mare concept de paintball indoor și outdoor din România are 5 terenuri cu tematici diferite, cu suprafețe cuprinse între 3000 și 20000 de metri pătrați. Aici, plătești 50 de lei pentru 150 de bile, 70 de lei pentru 200 de bile și 120 de lei pentru 500 de bile. În preț este inclus echipamentul, instructajul și sala.

Paintball Hunter

Se află pe Strada Speranței, Dudu.

Deși nu este în București, Dudu este aproape de Capitală și va fi o experiență care va merita drumul. Te poți bucura de 3 ore de distracție și adrenalină alături de prietenii tăi. Prețurile pornesc de la 80 de lei pentru pachetul Soldier, care conține 200 de bile, arbitru de joc, mască, vestă, combinație, mănuși și marker, iar dacă mai ai nevoie să reîncarci arma, costă suplimentar 30 de lei pentru 100 de bile.

Pachetul locotenent are 300 de bile și costă 100 de lei, pachetul maior are 400 de bile pentru prețul de 120 de lei, iar pachetul General are 500 de bile și costă 140 de lei.

PaintballAS

Se află în Pădurea Băneasa, lângă Grădina Zoologică, București.

Terenul de lângă Pădurea Băneasa este în inima pădurii, chiar lângă București. Prețul unei mingi este de 0,3 lei, dar un jucător trebuie să achiziționeze cel puțin 100 de mingi. În acest preț sunt incluse și: echipament de protecție, armă, închirierea terenului, asistență și echipament suplimentar de paintball.

Paintball Edenland Park

Se află pe Strada Cantonlui nr. 12, Balotești. Oferind și iluminare nocturnă, Edenland are 4000 mp de teren special amenajat pentru paintball.

Pachetul de bază pornește de la 80 de lei pentru un jucător și include 200 de bile de paintball, o reîncărcare cu 100 de bile fiind de 50 de lei pentru un jucător. Echipamentul de protecție este gratuit în funcție de pachetul de bile ales.

Există mai multe pachete din care poți alege și este obligatoriu să ai un grup de 6 prieteni ca să poți juca. Dacă vrei tot terenul, trebuie să fiți 10 persoane.

