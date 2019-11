Cea mai prietenoasă gazdă de pe litoralul turcesc al Mării Egee poate fi descoperită într-un circuit memorabil de 7 zile, alături de Europa Travel, la tariful accesibil de 289 euro/persoană – plecare din 29.12, în limita locurilor disponibile!

Kusadasi este un oraș plin de splendoare, unde tradiția se împletește armonios cu modernitatea, plajele sale cu nisip, resorturile all inclusive și numeroasele comori arhitecturale aflate în împrejurimile sale, îl transformă într-o destinație de neratat chiar și cu ocazia Anului Nou!

Situri arheologice importante

Sunt o mulțime de locuri pe care merită să le vezi aici, iar în circuitul de la Europa Travel vei bifa o parte dintre ele, începând cu orașul antic Pergam, un sit ce datează din secolul al V lea î.Hr., unde s-a aflat cândva a doua cea mai mare Bibliotecă a lumii antice. Alte ruine importante adăpostite aici sunt Asklepio, vechiul centru medical roman, Sanctuarul unde era venerat Zeus, Teatrul Anatolian, Sanctuarul lui Demeter și Templul lui Dionysos. Tot în Pergam mai poți vizita și Bazilica Roșie dedicată Sfântului Ioan, considerată a fi una dintre cele 7 biserici ale Apocalipsei.

Tot de experiențe culturale memorabile ai parte și dacă mergi în excursia la Efes, unul dintre cele mai importante orașe antice ale lumii, locul ce a găzduit una dintre cele 7 minuni antice: Templul lui Artemis. Cetatea Efesului mai păstrează astăzi ruinele Bibliotecii lui Celsus, unde erau așezate peste 12.000 de manuscrise în nișele pereților din marmură.

La mică distanță de Efes, te poți reculege pentru câteva momente în Casa Fecioarei, locul unde Maica Domnului și-a petrecut ultimii ani din viață, iar pelerinii din toată lumea vin pentru a lăsa bilețele cu rugăciuni sau dorințe.

Kusadasi – Insula Porumbelului

Întâmpină 2020 pe ritmuri orientale în Kusadasi, unde vei te vei delecta cu preparate turcești de excepție și vei surprinde spectaculoasele focuri de artificii pe faleza înțesată de restaurante. Prima zi a anului o poți dedica shopping-ului în Bazarul aflat în centrul orașului sau poți opta pentru o croazieră relaxantă pe Marea Egee, prilej excelent pentru fotografii reușite spre Insula Porumbelului sau Caravanserai-ul aflat aproape de port.

O altă bijuterie turcească aflată în împrejurimile orașului Kusadasi este Pamukkale, supranumit și Castelul de Bumbac. Terasele de calcar traversate de izvoare bogate în minerale sunt considerate de către turici „a 8 a minune naturală a lumii”, un colț de poveste ce pare nins, cunoscut din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile curative ale apelor calde. În imediata apropiere a sitului parte din UNESCO vei găsi și orașul antic-spa Hierapolis, renumit pentru bazinele sale cu apă termală, cele peste 1500 de morminte din piatră, dar și pentru rămășițele Templului Apollo și cele ale Teatrului Antic.

Istanbul, orașul de pe două continente

Ultima parte a circuitului este dedicată explorării orașului Istanbul, unde vei bate la pas Piața Sultanahmet, înconjurată de monumente de seamă precum Moscheea Albastră, Hagia Sofia, Basilica Cisterna sau Palatul Topkapi. Opțional te poți bucura de o croazieră relaxantă pe Bosfor, prilej excelentă să admiri cele două parți ale orașului – europeană și asiatică.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Revelion Turcia – Kusadasi – tarif: 289 euro/persoana, 7 zile (1 noapte in Ayvalik, 2 nopti in Kusadasi, 1 noapte in Pamukkale, 2 nopti in Istanbul) cazare cu mic dejun/demipensiune la hoteluri de 3* -4* conform program, transport autocar, transfer ferry-boat la Canakkale, excursiile la Pergam, Pamukkale si Edirne, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

