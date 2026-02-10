Valentine’s Day relaxat cu Dreame: când praful dispare, doar dragostea plutește în aer

Curățenie fără efort și mai mult timp doar pentru voi doi

Într-un ritm de viață tot mai alert, timpul devine cel mai prețios cadou. Cu ajutorul noilor aspiratoare robot Dreame Aqua10 Ultra Track și Dreame Aqua10 Ultra Track Complete, curățenia se desfășoară autonom, în timp ce tu te concentrezi pe experiențe. Podelele sunt aspirate și spălate fără intervenție constantă, petele sunt eliminate eficient, iar întreținerea este minimă – exact genul de ajutor invizibil care îți schimbă complet rutina.

Modelul Dreame Aqua 10 Ultra Track oferă curățenie complet automatizată și redefinește standardele aspiratoarelor robot, fiind primul aspirator robot cu mop pe șină din lume capabil să depășească obstacole de până la 6 cm, făcând față cu ușurință pragurilor sau diferențelor de nivel din locuință. În plus, Pulverizează continuu apă fierbinte, curăță eficient petele și colectează apa murdară în timp real, depășind limitele modelelor anterioare. Rezultatul? O experiență de curățare cu adevărat autonomă, fără compromisuri.

Pentru cei care își doresc o experiență premium și hands-free totală, Dreame Aqua10 Ultra Track Complete duce lucrurile la următorul nivel. Integrează tehnologia de ultimă generație Dreame: sistemul de mop cu bandă TrackSync™, puterea impresionantă de aspirare de 25.000 Pa și întreținerea automată PowerDock™. De asemenea, pachetul extins de accesorii incluse, concepute pentru o utilizare fără griji pe termen lung și o experiență complet automatizată, îți oferă și mai mult timp pentru tine și pentru cei dragi.

Transformă timpul câștigat într-un moment de relaxare în doi

Valentines Day nu trebuie să fie despre agitație sau pregătiri complicate. Poate fi despre liniște, reconectare și momente de răsfăț. Iar timpul economisit cu ajutorul tehnologiei Dreame poate deveni exact acel spațiu de respiro de care aveți nevoie.

Astfel, campania specială aduce un bonus perfect pentru cupluri: voucherul SPA by Inari Spa, în valoare de 200 lei, care oferă acces la servicii de relaxare și wellness într-un spațiu premium, creat pentru momente reale de răsfăț și reconectare. O invitație simplă de a transforma timpul câștigat într-o experiență memorabilă în doi.

Cum participi la campanie:

Achiziționează unul dintre modelele Dreame Aqua10 Ultra Track sau Dreame Aqua10 Ultra Track Complete.

Completează formularul de înscriere și încarcă factura de achiziție.

Înscrierea ta este verificată conform regulamentului campaniei.

După validare, primești automat un voucher SPA de 200 lei by Inari Spa, transmis digital.

Perioada campaniei: 9 – 19 februarie 2026

Perioada de înscriere: până la 15 martie 2026

(Factura trebuie emisă în intervalul 9 – 19 februarie 2026)

Foto: Dreame

