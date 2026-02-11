Pentru această perioadă, în aplicație există o categorie separată, dedicată Valentines Day, unde sunt adunate ofertele și ideile de cadouri potrivite lunii februarie – de la flori și cadouri simbolice, până la produse de beauty, tech sau alte surprize de zi cu zi.

Cadouri simple, fără clișee

Felul în care sunt oferite cadourile de Valentines Day s-a schimbat. Nu mai e vorba doar despre gesturi mari sau surprize elaborate, ci despre lucruri simple, care ajung la timp. O comandă făcută spontan, un desert trimis fără un motiv anume sau o masă livrată după o zi lungă pot spune mai mult decât o felicitare.

Pe lângă opțiunile clasice, apar tot mai des alegeri practice: mese gătite, supe, feluri principale sau produse de bază, din dorința de a avea grijă de celălalt. Sunt surprize care nu țin neapărat de romantismul clasic, ci de ideea de a face ziua cuiva mai ușoară.

Reduceri într-un singur loc, fără stres

În această perioadă, utilizatorii pot găsi pe Wolt reduceri de până la 20%, la o selecție de parteneri, în funcție de oraș și categorie – de la florării și magazine de cadouri, la beauty, tech, restaurante și deserturi. Unele oferte sunt disponibile strict în jurul datei de 14 februarie, în timp ce altele se extind pe parcursul întregii luni.

Toate aceste reduceri sunt grupate în categoria specială de Valentines Day, astfel încât alegerea unui cadou sau a unei surprize să fie rapidă și fără complicații.

Valentines Day nu trebuie să fie perfect. Uneori, un gest mic, făcut la momentul potrivit, e suficient.

Taxa 0 de livrare este disponibilă pentru abonații Wolt+/Genius. Ofertele sunt valabile exclusiv în aplicația Wolt, începând cu 9 februarie, și diferă în funcție de oraș.

